Yasak Elma 67. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yasak Elma 66. son bölüm izle

Yasak Elma 66. son bölümüyle FOX TV'de yayınlandı. Başrollerinde Talat Bulut, Şevval Sam, Eda Ece ve Barış Kılıç’ın yer aldığı dizinin son bölümünde; Şahika, Halit ve Leyla’nın yaşadığı ilişkiyi gizli tutmak için elinden geleni yapıp, etrafındakileri yanlış yönlendirir. Yasak Elma 67. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Yasak Elma 66. son bölüm izleme linki...

Yasak Elma dizisinin son bölümünde; Yıldız ve Ender, bu zokayı yutar ve Leyla konusunda rahatlarlar. Halit, Nadir'in büyük bir sırrını öğrenir ve onu tehdit eder. Nadir ise Halit'in tehdidine karşı hazırlıklıdır ve beklenmedik hamlesini yaparak Halit'i köşeye sıkıştırır.

YASAK ELMA 67. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Yasak Elma yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak yayınlanır yayınlanmaz aşağıda yer alan linkten izleyebilirsiniz.

YASAK ELMA FRAGMAN

YASAK ELMA 66. SON BÖLÜM İZLE

Yıldız, Leyla'yı kovdurmanın yolunu bulduğunu sanırken, Leyla'nın beklenmedik hamlesiyle neye uğradığını şaşırır. Yıldız kendince yeni yöntemler bulmanın peşine düşer. Şahika bir taraftan Leyla'yı hedefine hazırlarken, diğer taraftan Yiğit'le yeniden yakınlaşma yolları arar.

Zerrin'in gelmesi Yiğit ve Lila aşkını başka bir yöne taşıyacaktır. Yıldız ve Ender Leyla'nın yapacaklarından korkup önlem almaya çalışsalar da; Leyla, arkasında Şahika'nın gücüyle hareket ederek onları ummadıkları yerden vurmaya çalışacaktır.