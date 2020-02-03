Yasak Elma 68. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yasak Elma 67. son bölüm izle

Yasak Elma dizisi bu akşam 66. son bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Dizinin son bölümünde; Halit’in Leyla ile olan ilişkisi tüm hızla devam ederken, Halit davranışları yüzünden dikkat çekmeye devam eder. Peki Yasak Elma 67. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte diziden son haberler...

FOX ekranlarında Pazartesi günleri beğeniyle takip edilen Yasak Elma dizisinin 67. son bölümü bugün yayınlandı. Dizinin takipçileri son bölümde yaşananları ve 68. yeni bölüm fragmanını merak ediyor. Yasak Elma 67. yeni bölüm fragmanı ile ilgili bilgileri ve son bölümü izleme ekranını yazımızda sizlerle paylaşıyoruz.

YASAK ELMA 68. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Yasak Elma dizisinin 68. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Dizinin yeni bölüm fragmanı geldiğinde sayfamızdaki bağlantıdan izlenebilecek.

YASAK ELMA SON BÖLÜM FRAGMANI

YASAK ELMA 67. BÖLÜM İZLE

YASAK ELMA 67. BÖLÜM ÖZETİ

Halit'in Leyla ile olan ilişkisi tüm hızla devam ederken, Halit davranışları yüzünden dikkat çekmeye devam eder. Halit'in hareketlerinden şüphelenen Zerrin'in Ender'i uyarması bombanın fitilini ateşler. Yıldız tam rahata erdiğini sandığı sırada hayatı bir anda altüst olacaktır.