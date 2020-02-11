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Yasak Elma 69. yeni bölüm fragmanı yayında! Yıldız bombayı patlatıyor! (Yasak elma 68. son bölüm izle)
Yasak Elma 69. yeni bölüm fragmanı yayında! Yıldız bombayı patlatıyor! (Yasak elma 68. son bölüm izle)
Yasak Elma 68. bölümü ile ekrana geldi. Son bölümün ardından yeni bölüm fragmanı da nefesleri kesti. Yeni fragmanda Yıldız bombayı patlatıyor. Nadir'in organize ettiği doğum günü partisi her şeyi değiştiriyor. Halit çılgına dönüyor ve Yıldız , Nadir'in evlenme teklifine evete diyor. İşte Yasak Elma yeni bölüm fragmanı ve son bölüm özeti...
Magazin 11 Şubat 2020 - 07:52

Yasak Elma son bölümü dün akşam yayınlandı. Dizi biter bitmez yeni bölüm fragmanı da ekrana geldi. Yasak Elma yeni bölüm fragmanında Ender başta olmak üzere tüm sevenleri Yıldız’a sürpriz bir doğum günü partisi hazırlıyor. Bu parti yüzünden yumruklar konuşuyor ve Halit ile Nadir kavga ediyor. Tam o sırada Yıldız’dan ise büyük bir hamle geliyor ve Nadir’in evlenme teklifini kabul ediyor. Aşağıdaki linkten yeni bölüm fragmanını izleyebilirsiniz…

YASAK ELMA 69. YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE

YASAK ELMA 68. BÖLÜM ÖZETİ

Yıldız bir kez daha aldatılmayı kaldırmayarak ayrılmaya karar verirken Halit, Yıldız'ı eve döndürmenin çarelerini düşünür ve bu arada Leyla'dan uzaklaşır. Leyla ise, Halit'in peşini bırakmamakta kararlıdır.

YASAK ELMA SON BÖLÜM İZLE

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Son güncelleme: 07:56 - 11.02.2020