Yasak Elma 70. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? (Yasak Elma 69. son bölüm izle)

Yasak Elma dizisi bu akşam 69. bölümüyle ekranlara geldi. Haftanın ilk günü izleyiciyle buluşan dizinin son bölümünde; Halit, Leyla’nın hamile olmasının şaşkınlığını yaşarken, Leyla kendini Halit’in çocuklarına kabul ettirmeye çalışır. Peki Yasak Elma 70. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Yasak Elma 69. son bölüm izleme ekranı.

FOX ekranlarında her pazartesi izleyici karşısına çıkan Yasak Elma dizisinin bu akşam 69. bölümü yayınlandı. Beğeniyle takip edilen Yasak Elma dizisinin son bölümünde; Nadir, Yıldız'ı kazanmak için elinden geleni yapar ve bunun için Ender'den yardım ister. Yıldız'ın Leyla'nın hamileliğini öğrenmesi, yanlış bir karar almasına sebep olur. İşte Yasak Elma 70. yeni bölüm fragmanı ve son bölüm izleme ekranı.

YASAK ELMA 70. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Yasak Elma dizisinin 70. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.Yasak Elma yeni bölüm fragmanı yayınlandığı anda sayfamızda paylaştığımız link üzerinden izlenebilecek.

YASAK ELMA SON BÖLÜM FRAGMANI

YASAK ELMA 69. SON BÖLÜM İZLE

YASAK ELMA 69. BÖLÜM ÖZET

Halit, Leyla'nın hamile olmasının şaşkınlığını yaşarken, Leyla kendini Halit'in çocuklarına kabul ettirmeye çalışır. Nadir, Yıldız'ı kazanmak için elinden geleni yapar ve bunun için Ender'den yardım ister. Yıldız'ın Leyla'nın hamileliğini öğrenmesi, yanlış bir karar almasına sebep olur.