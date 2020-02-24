Yasak Elma 71. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yasak Elma 70. son bölüm izle…

Yasak Elma 70. son bölümde süpriz gelişmeler yaşandı. Yıldız'ın elma pürelerine gelen teklif Yıldız'ın hayatını değiştirirken, Halit'in yaptığı yanlış hamleler imparatorluğun çöküşünü hazırlar. Peki Yasak Elma 71. yeni bölüm yayınlandı mı?
YASAK ELMA 71. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?
Yasak Elma 71. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı, fragman yayınlandığı andan itibaren aşağıdaki linkte olacak.
ÖNCEKİ BÖLÜMDE NELER OLDU?
Halit, Leyla'nın hamile olmasının şaşkınlığını yaşarken, Leyla kendini Halit'in çocuklarına kabul ettirmeye çalışır. Nadir, Yıldız'ı kazanmak için elinden geleni yapar ve bunun için Ender'den yardım ister. Yıldız'ın Leyla'nın hamileliğini öğrenmesi, yanlış bir karar almasına sebep olur.