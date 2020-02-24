Yasak Elma 71. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yasak Elma 70. son bölüm izle…

Yasak Elma'nın 70. son bölümünde komplekslerinin altında ezilen Yahya’nın Halisefe’yi kurtarmak için attığı adımlar en çok Sancar’ı köşeye sıkıştırır. Sancar’ın, annesiyle Sefirin Kızı arasında bir seçim yapması lazımdır. Bu seçimi onun için Elvan yapacaktır. Peki Yasak Elma 71. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?