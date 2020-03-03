Yasak Elma 72. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! (Yasak Elma 71. bölüm izle)

Yasak Elma 71. bölüm FOX TV ekranlarında izleyici karşısına çıktı. Son bölümde; Halit batışının ardından Zehra, Lila ve Erim ile birlikte yeni mahallelerindeki, yeni evlerine taşınır. İşte Yasak Elma 72. yeni bölüm fragmanı ve son bölüm izleme linki...

Yasak Elma’da entrika dolu olaylar kaldığı yerden devam ediyor. Yasak Elma’nın FOX TV’de yayınlanan son bölümünde; Şahika'nın şirketten gönderilmesi ve tüm kapıların yüzüne kapatılması onu olduğundan daha tehlikeli biri haline getirir.

YASAK ELMA 72. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

Güç dengeleri artık tamamen değişti… #YasakElma'nın yeni bölüm fragmanı yayında. https://t.co/oQpchxyUCc — Yasak Elma (@yasakelmafox) March 2, 2020

YASAK ELMA YENİ BÖLÜM FRAGMANI

YASAK ELMA SON BÖLÜM İZLE

YASAK ELMA 71. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Halit'in batışı, herkesi derinden etkiler. Halit, Zehra, Lila ve Erim yeni düzene ayak uydurmaya çalışırken çok zorlanırlar. Yıldız, yeni hayatının tadını olanlar yüzünden tam olarak çıkaramaz.

Halit'in her şeyini kaybetmesinden en çok etkilenenlerden biri Şahika'dır. Şahika'nın şirketten gönderilmesi ve tüm kapıların yüzüne kapatılması onu olduğundan daha tehlikeli biri haline getirir ve herkesin hayatını etkileyecek bir karar verir.