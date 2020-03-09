Yasak Elma 73. yeni bölüm fragmanı geldi mi? (Yasak Elma 72. son bölüm izle)

FOX ekranlarında her pazartesi izleyici karşısına çıkan Yasak Elma dizisinin bu akşam 72. bölümü yayınlandı. Yasak Elma’nın bu akşamki son bölümünde; Halit'in hayat mücadelesi bir taraftan devam ederken, Şahika'nın şirketi ele geçirmesinin üzüntüsünü yaşar. İşte Yasak Elma 73. yeni bölüm fragmanı ve son bölüm izleme sayfası.
YASAK ELMA 73. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?
Yasak Elma dizisinin 73. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yasak Elma’nın yeni bölüm fragmanı geldiği anda sayfamızda olacak.
YASAK ELMA 72. BÖLÜM ÖZETİ
Nadir'in ölümü herkesi derinden sarsarken, Şahika'nın onunla son dakika evlenmiş olması herkesin gündemine oturur. Ender ve Caner, Şahika'nın yaptıklarını ortaya çıkarmak için var güçleriyle çalışırlar. Halit'in hayat mücadelesi bir taraftan devam ederken, Şahika'nın şirketi ele geçirmesinin üzüntüsünü yaşar. Halit'in hayatı sürpriz bir haberle değişecekken, beklenmedik gelen biri de Yıldız'ın hayatını etkileyecektir.