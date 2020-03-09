Yasak Elma 73. yeni bölüm fragmanı geldi mi? (Yasak Elma 72. son bölüm izle)

Yasak Elma dizisinin 72. bölümü bu akşam ekranlara geldi. Dizinin bu haftaki son bölümünde; Nadir’in ölümü herkesi derinden sarsarken, Şahika’nın onunla son dakika evlenmiş olması herkesin gündemine oturur. Peki Yasak Elma 73. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Yasak Elma son bölüm izleme ekranı.

FOX ekranlarında her pazartesi izleyici karşısına çıkan Yasak Elma dizisinin bu akşam 72. bölümü yayınlandı. Yasak Elma’nın bu akşamki son bölümünde; Halit'in hayat mücadelesi bir taraftan devam ederken, Şahika'nın şirketi ele geçirmesinin üzüntüsünü yaşar. İşte Yasak Elma 73. yeni bölüm fragmanı ve son bölüm izleme sayfası.

YASAK ELMA 73. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Yasak Elma dizisinin 73. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yasak Elma’nın yeni bölüm fragmanı geldiği anda sayfamızda olacak.

YASAK ELMA SON BÖLÜM FRAGMANI

YASAK ELMA 72. SON BÖLÜM İZLE

YASAK ELMA 72. BÖLÜM ÖZETİ

Nadir'in ölümü herkesi derinden sarsarken, Şahika'nın onunla son dakika evlenmiş olması herkesin gündemine oturur. Ender ve Caner, Şahika'nın yaptıklarını ortaya çıkarmak için var güçleriyle çalışırlar. Halit'in hayat mücadelesi bir taraftan devam ederken, Şahika'nın şirketi ele geçirmesinin üzüntüsünü yaşar. Halit'in hayatı sürpriz bir haberle değişecekken, beklenmedik gelen biri de Yıldız'ın hayatını etkileyecektir.