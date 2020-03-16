Yasak Elma 74. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? (Yasak Elma 73. son bölüm izle)

Yasak Elma dizisinin 73. bölümü ekranlara geldi. Dizinin bu akşam yayınlanan son bölümünde; Halit, Şahika’yı yenebilmek için bir intikam planı yapar. Lila ve Erim babalarına destek olmak için ellerinden geleni yaparken Zehra yeni düzene uyum sağlamakta zorlanır. Peki Yasak Elma 74. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Yasak Elma son bölüm izleme linki...

FOX ekranlarında her pazartesi yayınlanan Yasak Elma dizisinin 73. bölümü bu akşam yayınlandı. Yasak Elma son bölümünde; Yıldız ve Kerim yakınlığı başlarken, beklenmedik sürprizlerle yüzleşeceklerdir. Şahika ise Ender'den tamamen kurtulmak için yeni bir oyunun içindedir. İşte Yasak Elma 74. yeni bölüm fragmanı ve son bölüm izleme sayfası.

YASAK ELMA 74. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Yasak Elma dizisinin 74. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Dizinin yeni bölüm fragmanı geldiği anda sayfamızda yer alacak.

YASAK ELMA SON BÖLÜM FRAGMANI

YASAK ELMA 73. SON BÖLÜM İZLE

YASAK ELMA 73. BÖLÜM ÖZETİ

Halit, Şahika'yı yenebilmek için bir intikam planı yapar. Lila ve Erim babalarına destek olmak için ellerinden geleni yaparken Zehra yeni düzene uyum sağlamakta zorlanır. Yıldız ve Kerim yakınlığı başlarken, beklenmedik sürprizlerle yüzleşeceklerdir. Şahika ise Ender'den tamamen kurtulmak için yeni bir oyunun içindedir.