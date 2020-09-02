Yasak Elma 75. bölüm 6. fragmanı yayınlandı! Yeni sezonda tüm dengeler değişiyor

Corona virüsü arasından son mecburi sezon finali yapan Yasak Elma, önümüzdeki hafta sevdikleriyle tekrar buluşmaya hazırlanıyor. Yasak Elma yeni sezon, 7 Eylül Pazartesi saat 20.00'da FOX TV ekranlarında başlayacak.

YASAK ELMA 75. BÖLÜM SON FRAGMANI

YASAK ELMA SON BÖLÜM YAŞANANLAR

Yıldız, Kerim'in yeni CEO olduğunu öğrenmenin şaşkınlığını yaşarken onun Şahika tarafından işe alındığını öğrenip ondan uzak kalmaya çalışır.

Ender Şahika'nın yaptığı hain planı anlar ve hayatlarından çıkarmak için elinden geleni yapar.

Ancak Şahika'nın kendini kurtarmak için ettiği teklif ona cazip gelecektir. Halit ise Yıldız'ı geri kazanmak için elinden geleni yapmaya kararlıdır ama Yıldız'ın kafası çoktan karışmıştır.