Yasak Elma 75. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yasak Elma 74. son bölüm izle…

Yasak Elma'nın son bölümünde, Yıldız, Kerim’in yeni CEO olduğunu öğrenmenin şaşkınlığını yaşarken onun Şahika tarafından işe alındığını öğrenip ondan uzak kalmaya çalışır. Peki Yasak Elma'nın yayınlanan 74. son bölümünün ardından 75. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Yasak Elma 74. bölümde Ender Şahika'nın yaptığı hain planı anlar ve hayatlarından çıkarmak için elinden geleni yapar. Ancak Şahika'nın kendini kurtarmak için ettiği teklif ona cazip gelecektir. Halit ise Yıldız'ı geri kazanmak için elinden geleni yapmaya kararlıdır ama Yıldız'ın kafası çoktan karışmıştır. Yasak Elma’nın yayınlanan son bölümünün ardından Yasak Elma yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

YASAK ELMA 75. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Yasak Elma’nın yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlandığı andan itibaren aşağıdaki linklerden izlenebilir olacak.

YASAK ELMA FRAGMAN İZLE

YASAK ELMA SON BÖLÜM İZLE

ÖNCEKİ BÖLÜMLERDE NELER OLDU?

Halit, Şahika'yı yenebilmek için bir intikam planı yapar. Lila ve Erim babalarına destek olmak için ellerinden geleni yaparken Zehra yeni düzene uyum sağlamakta zorlanır. Yıldız ve Kerim yakınlığı başlarken, beklenmedik sürprizlerle yüzleşeceklerdir. Şahika ise Ender'den tamamen kurtulmak için yeni bir oyunun içindedir.