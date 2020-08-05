Yasak Elma 75. bölüm yeni fragmanı geldi… Şahika hayrete düşüyor!

Son olarak 74. bölümüyle ekrana gelen ve corona virüsü sürecinde ekranlara ara veren Yasak Elma'nın yeni bölüm fragmanı geldi. Yasak Elma 75. bölüm fragmanında Şahika'nın cezevine girmesi dikkat çekti. Koğuşa giren Şahika karşısında Ender'i buldu. İşte Yasak Elma 75. yeni bölüm fragmanı...

Yasak Elma 75. bölüm fragmanında şaşırtıcı gelişmeler yaşanıyor. Şahika’ya gözdağı veren Ender’in “Hoşgeldin Şahika. Sonunda aramızdasın. İlahi adaletin tecelli ettiği andayız.Demek ki çekirge buraya kadar zıplayabiliyormuş” sözleri dikkat çekti.

YASAK ELMA YENİ BÖLÜM FRAGMANI

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yıldız, Kerim'in yeni CEO olduğunu öğrenmenin şaşkınlığını yaşarken onun Şahika tarafından işe alındığını öğrenip ondan uzak kalmaya çalışır.

Ender Şahika'nın yaptığı hain planı anlar ve hayatlarından çıkarmak için elinden geleni yapar.

Ancak Şahika'nın kendini kurtarmak için ettiği teklif ona cazip gelecektir. Halit ise Yıldız'ı geri kazanmak için elinden geleni yapmaya kararlıdır ama Yıldız'ın kafası çoktan karışmıştır.