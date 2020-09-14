Yasak Elma 76. son bölümde neler oldu? Yasak Elma 77. yeni bölüm fragmanı geldi mi?

Yasak Elma dizisi bu akşam 76. bölümüyle takipçileri karşısına çıktı. Dizinin son bölümünde, Ender ve Şahika’nın arası giderek gerilirken, Yıldız, Caner’e sürpriz parti yapma hazırlığına girdi. İşte Yasak Elma 77. yeni bölüm fragmanı ve son bölümde yaşananlar...

YASAK ELMA 77. YENİ BÖLÜM FRAGMANI GELDİ Mİ?

Yasak Elma dizisinin 77. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yasak Elma’nın yeni bölüm fragmanı geldiği anda aşağıdaki link üzerinden izlenebilecek.

YASAK ELMA YENİ BÖLÜM FRAGMANI

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ender ve Şahika'nın arası giderek gerilirken, Yıldız, Caner'e sürpriz parti yapma hazırlığına girer.

Asuman, Yıldız ve Kerim yakınlaşmasının farkına varır ve bundan hiç hoşlanmaz. Yıldız ve Halit'in yeniden evlenmesi için elinden geleni yapacaktır.

YASAK ELMA KONUSU

Ender’in ve Yıldız’ın ortadan kaybolmasıyla meydan tamamen Şahika’ya kalmıştır. Şahika gelecekle ilgili planlarını ilmek ilmek dokurken, Halit’i ve çocuklarını avucunun içine almış, Halit’le evlilik hazırlıkları içindedir.

Yıldız hamiledir ve bebeğine bir zarar gelmemesi için hamilelik dönemini herkesten uzakta bir köyde geçirmektedir. Bebeğini sağlıkla dünyaya getirmek ve bütün kötülüklerden uzak durmak tek amacıdır. Yıldız’ın aldığı radikal karar, bir gece kapısının çalmasıyla değişir.

Ender geçirdiği kaza sonrası uzun süre felç kalmış, zamanını azimle iyileşmeye ve ona zarar veren düşmanından intikam almaya adamıştır. Karşısındaki düşmanın gücüyle tek başına baş edemeyeceğini anladığından, kendine gelir gelmez Yıldız’ın yanına gider.

Ender başına gelenleri Yıldız’a anlatır ve bir zamanların en büyük iki düşmanı, Şahika ve arkasındaki güce karşı iş birliği kararı verirler.