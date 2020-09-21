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Yasak Elma 77. son bölümde neler oldu? Yasak Elma 78. bölüm fragmanı geldi mi?
Yasak Elma 77. son bölümde neler oldu? Yasak Elma 78. bölüm fragmanı geldi mi?
Yasak Elma dizisinin 77. son bölümü bu akşam izleyiciyle buluştu. Dizinin son bölümünde, Yıldız ve Kerim’in arası tam düzelecekken, Şahika’nın beklenmeyen hamlesi onları farklı bir sona doğru sürükledi. İşte Yasak Elma 78. yeni bölüm fragmanı ve son bölümden bilgiler...
Magazin 21 Eylül 2020 - 21:57

YASAK ELMA 78. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Yasak Elma dizisinin 78. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Dizinin yeni bölüm fragmanı, ekranlara gelen yeni bölümün bitmesinden kısa bir süre sonra yayınlanacağı tahmin ediliyor.

YASAK ELMA YENİ BÖLÜM FRAGMANI

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Asuman'ın Halit'le yaptığı konuşma Şahika'nın işine yarar.  Yıldız neye uğradığını şaşırırken, evde Lila ve Yiğit'in evlenecek olmasının telaşı yaşanıyordur.

Yıldız ve Kerim'in arası tam düzelecekken, Şahika'nın beklenmeyen hamlesi onları farklı bir sona doğru sürükler.

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