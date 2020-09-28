Yasak Elma 78. son bölümde neler oldu? Yasak Elma 79. yeni bölüm fragmanı geldi mi?

Yasak Elma dizisi bu akşam 78. son bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Dizinin bu akşamki son bölümünde, Ender’in Kaya’ya söylediği yalanın ortaya çıkması, adeta Şahika’nın ekmeğine yağ sürdü. İşte Yasak Elma 79. yeni bölüm fragmanı ve son bölümde yaşananlar...

YASAK ELMA 79. YENİ BÖLÜM FRAGMANI GELDİ Mİ?

Yasak Elma dizisinin 79. yeni bölüm fragmanı henüz gelmedi. Dizinin yeni bölüm fragmanı yayınlandığında aşağıdaki linkten izlenebilecek.

YASAK ELMA YENİ BÖLÜM FRAGMANI





SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ender'in Kaya'ya söylediği yalanın ortaya çıkması, Şahika'nın ekmeğine yağ sürer. Kaya ve Ender'i ayırmak için planına Yiğit'i de alet eder.

Yıldız'ın yalıya taşındığı gece Halit'in Kerim'i çağırması, Halit ve Yıldız'ın arasında gerginliğe sebep olur.

YASAK ELMA DİZİSİ KONUSU

Ender'in ve Yıldız'ın ortadan kaybolmasıyla meydan tamamen Şahika'ya kalmıştır. Şahika gelecekle ilgili planlarını ilmek ilmek dokurken, Halit'i ve çocuklarını avucunun içine almış, Halit'le evlilik hazırlıkları içindedir.

Yıldız hamiledir ve bebeğine bir zarar gelmemesi için hamilelik dönemini herkesten uzakta bir köyde geçirmektedir. Bebeğini sağlıkla dünyaya getirmek ve bütün kötülüklerden uzak durmak tek amacıdır. Yıldız'ın aldığı radikal karar, bir gece kapısının çalmasıyla değişir.

Ender geçirdiği kaza sonrası uzun süre felç kalmış, zamanını azimle iyileşmeye ve ona zarar veren düşmanından intikam almaya adamıştır. Karşısındaki düşmanın gücüyle tek başına baş edemeyeceğini anladığından, kendine gelir gelmez Yıldız'ın yanına gider.

Ender başına gelenleri Yıldız'a anlatır ve bir zamanların en büyük iki düşmanı, Şahika ve arkasındaki güce karşı iş birliği kararı verirler.