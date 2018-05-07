Yasak Elma 9. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yasak Elma 8. son bölüm izle

Yasak Elma 8. son bölüm ile FOX TV ekranlarında yayınlandı. Başrollerinde Talat Bulut, Şevval Sam, Onur Tuna ve Eda Ece'nin yer aldığı dizi ekrana geldiği ilk günden beri sıkı takip altında. Senaryosunu Melis Civelek ile Zeynep Soyata'nın yazdığı dizinin yönetmenliğini ise Neslihan Yeşilyurt yapıyor. Dizi severler Yasak Elma yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusunun cevabını internet üzerinden araştırıyor. İşte diziye ilişkin son gelişmeler...

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Yasak Elma dizisinin son bölümünde; Halit'in evlenme teklifi karşısında şok olan Yıldız'ın hayalleri gerçek olmak üzeredir. Zeynep ise ablasının aşk evliliği yapmamasına hiç sıcak bakmaz. Yasak Elma yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Yasak Elma son bölüm özeti ve son bölüm izleme linki…

YASAK ELMA YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Yıldız evlilik kararıyla birlikte sadece Ender'le değil Halit'in kızları Lila ve Zehra'yla da uğraşmak zorunda kalacaktır. Yıldız ve Halit'in evlilik kararı alması, Alihan ve Zeynep için yeni bir sınav demektir. Bütün bu karmaşanın içinde nikah için Zeynep ve Yıldız'ın annesi Asuman İstanbul'a gelir.

SON BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?

Ender, Yıldız ve Zeynep'i bitirmek için her yolu deniyordur. Ender'in oyunlarının Alihan ve Zeynep'e sıçraması, Alihan ve Zeynep ilişkisini bir sınavdan geçirecektir. Halit ise Yıldız'la olamayacağı gerçeğini kabul edip, hayatına devam etme kararı alır. Halit'in bu kararı Yıldız için hayal kırıklığı olur. Ya baş koyduğu yolda ilerleyecek, ya da her şeyden vazgeçecektir…

Yasak Elma yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak yayınlandığı andan itibaren aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz.

YASAK ELMA YENİ FRAGMAN

YASAK ELMA SON BÖLÜM