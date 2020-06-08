Yasak Elma bu akşam var mı? Yasak Elma 75. yeni bölüm ve yeni sezon tarihi belli oldu mu?

Yasak Elma bu akşam var mı? Yasak Elma 75. yeni bölüm ve yeni sezon tarihi belli oldu mu?

Yasak Elma dizisinde yeni gelişmeler yaşandı. Ekranların sevilen dizisi Yasak Elma'nın yeni sezon çekimlerinin başlayacağı tarih belli oldu. Yapımını Medyapım'ın üstlendiği ve Şevval Sam, Eda Ece, Talat Bulut, Nesrin Cavadzade gibi isimlerin yer aldığı Yasak Elma dizisi bu hafta da ekranlarda olmayacak. Ancak dizinin çekim tarihleri belli oldu. İşte diziden son haberler...

Her hafta pazartesi günü ekranlara gelen ve corona virüsü nedeniyle çekimleri ertelenen Yasak Elma dizisinden sevindirici haber geldi. Medyapım imzalı Yasak Elma’nın oyuncularından Şevval Sam ve Eda Ece geçtiğimiz günlerde katıldığı canlı yayında dizinin yeni sezon çekimlerinin başlayacağı tarihi duyurdu. Peki Yasak Elma ne zaman başlayacak? İşte Yasak Elma dizisi hakkındaki gelişmeler…

YASAK ELMA BU AKŞAM VAR MI? YENİ SEZON NE ZAMAN?

Fox ekranlarının sevilen dizisi Yasak Elma bu akşamki yayın akışında da yer almadı. Dizinin başrol oyuncuları Eda Ece ve Şevval Sam, katıldıkları canlı yayında, dizinin ekrana dönüş tarihi hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Yasak Elma'nın yeni bölümleriyle ilgili açıklama yapan Şevval Sam, dizinin 4.sezon çekimlerinin 25 Temmuz'da başlayacağını duyurdu. Şevval Sam, “Yasak Elma'nın 4. sezon çekimleri için 25 Temmuz'da sete çıkmayı planlıyoruz. Stoklu gitmek için çekimlere erken başlayacağız. Pandemi beklenmedik bir durum olduğu için stoksuz yakalandık. Elimizde bir kaç bölüm stok olsaydı sizi sezon sonuna kadar mahrum bırakmayacaktık. Diğer diziler gibi yeni sezonu ise Eylül ayında açmış oluruz” ifadelerini kullandı.

FOX YAYIN AKIŞI (8 HAZİRAN 2020)

YASAK ELMA SON BÖLÜMDE YAŞANANLAR

Yıldız, Kerim’in yeni CEO olduğunu öğrenmenin şaşkınlığını yaşarken onun Şahika tarafından işe alındığını öğrenip ondan uzak kalmaya çalışır. Ender Şahika’nın yaptığı hain planı anlar ve hayatlarından çıkarmak için elinden geleni yapar. Ancak Şahika’nın kendini kurtarmak için ettiği teklif ona cazip gelecektir. Halit ise Yıldız’ı geri kazanmak için elinden geleni yapmaya kararlıdır ama Yıldız’ın kafası çoktan karışmıştır.