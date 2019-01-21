Yasak Elma bugün var mı? İşte Yasak Elma yeni bölüm fragmanı…

Yasak Elma 29. yeni bölüm yeni yıl molasının ardından yeniden seyircilerle buluşuyor. Yasak Elma yeni bölümde Alihan ile dertleşen Ender ona hakkında hiç bilmediği şeyler söylüyor. Yasak Elma yeni bölüm fragmanında yer alan aşk, ihtiras, intikam üçgeni içerisinde gelişen olaylar yine izleyicileri ekrana kilitleyecek. İşte Yasak Elma bugün var mı sorusunun yanıtı ve Yasak Elma 29. yeni bölüm fragmanı...

Yayınlandığı her hafta heyecan yaratan Yasak Elma yeni bölümü bugün FOX ekranlarında olacak. Cevabı merak edilen birçok soru bulunan yeni bölümde Yıldız'ın içine düştüğü durumdan nasıl kurtulacağı sabırsızlıkla bekleniyor. Zeynep ile Alihan’ın arası düzelecek mi merak edilen konular arasında yer alıyor. Yasak Elma 29. yeni bölüm fragmanı haberimizde izleyebilirsiniz…

YASAK ELMA YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Yasak Elma 29. yeni bölüm fragmanı bugün ekrana geldi. Fragmanda dizinin yayın tarihi açıklandı. Yasak Elma önümüzdeki pazartesi yani 21 Ocak Pazartesi günü ekranda olacak. Yasak Elma son bölüm finalinde Yıldız'ın büyük hatasına yer verildi. Halit'i terk eden Yıldız, Kemal'e sığınmak istedi. Ama çok geç kalmıştı. Şimdi Yıldız'ın bu durumdan nasıl kurtulacağı merak ediliyor. Şöhret ve maddi gücü nedeniyle evlendiği Halit ile evliliği bitecek mi bunu hep beraber göreceğiz. Ayrıca Zeynep ile Alihan da henüz barışmış değil. Alihan, Zeynep'e gerçekleri anlatarak kendini affettirmeye çalışsa da Zeynep onu dinlemeye bile tahammül edemiyor.

YASAK ELMA SON BÖLÜM İZLE

YASAK ELMA 28. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Zeynep ofisine geldiğinde köpeği ile karşılaşıyor. Sevgi ile ona yaklaşıyor. Alihan da onları izliyor. Alihan, Zeynep'e kızdığını söylüyor. Ama Zeynep ona kızmaya hakkı olmadığını söylüyor. Alihan her şeyi anlatmayı ama karşılığında da onu affetmesini istiyor. Zeynep ile Alihan arasında bir kez daha gerginlik yaşanıyor. Alihan Zeynep'e pişman olacaksın diyerek oradan ayrılıyor.