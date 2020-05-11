Yasak Elma bugün var mı? Yasak Elma yeni bölüm tarihi belli mi?

Ekranların sevilen dizileri arasında olan Yasak Elma dizisinin yeni bölüm tarihi merakla bekleniyor. Dizi takipçileri Yasak Elma bugün var mı? ve Yeni bölüm ne zaman? sorularının yanıtını araştırırken, yapım şirketinden açıklama geldi. İşte son gelişmeler...

Her hafta pazartesi günü ekrana gelen Yasak Elma dizisinin bu akşam da yayın akışında yer almadığı görüldü. Yasak Elma’nın yeni bölümü merakla beklenirken, açıklama Medyapım’dan geldi. İşte Yasak Elma dizisinin yapımcısından gelen açıklamalar…

YASAK ELMA BUGÜN VAR MI?

Yasak Elma dizisi bu akşam da yayın akışında yer almadı. Dizinin yeni bölüm tarihi henüz belli olmazken, Medyapım’dan açıklama geldi.FOX’ta yayınlanan Medyapım imzalı Yasak Elma bayram sonrası sete çıkması planlanıyordu. Ancak kanal ve yapım şirketinin patronu Fatih Aksoy corona virüsü salgınıyla ilgili risk sürdüğü için sezonu kapatma kararı aldı.

YASAK ELMA SON BÖLÜMDE YAŞANANLAR

Yıldız, Kerim'in yeni CEO olduğunu öğrenmenin şaşkınlığını yaşarken onun Şahika tarafından işe alındığını öğrenip ondan uzak kalmaya çalışır. Ender Şahika'nın yaptığı hain planı anlar ve hayatlarından çıkarmak için elinden geleni yapar. Ancak Şahika'nın kendini kurtarmak için ettiği teklif ona cazip gelecektir. Halit ise Yıldız'ı geri kazanmak için elinden geleni yapmaya kararlıdır ama Yıldız'ın kafası çoktan karışmıştır.