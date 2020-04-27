Yasak Elma bugün var mı? Yasak Elma yeni bölümü ne zaman?

Yasak Elma bugün var mı? Yasak Elma yeni bölümü ne zaman?

Yasak Elma dizisi bu akşamki yayın akışında yer almadı. Dizi takipçileri ise yeni bölümün ne zaman yayınlanacağını merak etmeye başladı. Peki Yasak Elma bugün var mı? Yasak Elma yeni bölüm tarihi belli oldu mu? İşte diziden son gelişmeler...

Her hafta pazartesi günü yayınlanan Yasak Elma dizisi, birçok dizide olduğu gibi corona virüsü nedeniyle çekimlerine ara vermek zorunda kaldı. Bu akşam da yayınlanmayacak olan Yasak Elma’nın yeni bölüm tarihi hakkında da henüz bir açıklama bulunmuyor.

YASAK ELMA BU AKŞAM VAR MI, YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Yasak Elma dizisinin bu akşam yayın akışında yok. Yasak Elma’nın yayın saatinde bu akşam ‘Aşk Şarkısı’ isimli film yer alıyor. Dizinin corona virüsü salgını nedeniyle ara verilen çekimlerinin ne zaman başlayacağı ve yeni bölümü ne zaman yayınlanacağı hakkında ise açıklama yapılmadı.

YASAK ELMA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yıldız, Kerim'in yeni CEO olduğunu öğrenmenin şaşkınlığını yaşarken onun Şahika tarafından işe alındığını öğrenip ondan uzak kalmaya çalışır. Ender Şahika'nın yaptığı hain planı anlar ve hayatlarından çıkarmak için elinden geleni yapar. Ancak Şahika'nın kendini kurtarmak için ettiği teklif ona cazip gelecektir. Halit ise Yıldız'ı geri kazanmak için elinden geleni yapmaya kararlıdır ama Yıldız'ın kafası çoktan karışmıştır.