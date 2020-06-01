Yasak Elma bugün yayınlanacak mı? Yasak Elma yeni bölüm ne zaman?

Yasak Elma dizisinin dönüş tarihi belli oldu. Ekranların sevilen dizilerinden olan Yasak Elma bilindiği üzere corona virüsü nedeniyle çekimlerine ara vermişti. Dizinin başrol oyuncularından Şevval Sam ve Eda Ece, katıldıkları canlı yayında dizinin 4. sezon çekimlerinin 25 Temmuz'da başlayacağını açıkladı. Peki Yasak Elma bugün yayınlanacak mı?

Her hafta pazartesi günü yayınlanan Yasak Elma dizisinden sevindiren haber geldi. Corona virüsü salgını nedeniyle çekimlerine ara verilen Yasak Elma, 4. sezon için çekimlerine 25 Temmuz 2020 tarihinde başlayacak. Yasak Elma dizisi bu akşamki yayın akışında ise yer almıyor.

YASAK ELMA YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Dizinin başrol oyuncuları Eda Ece ve Şevval Sam, katıldıkları canlı yayında, dizinin ekrana dönüş tarihi hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Yasak Elma’nın yeni bölümleriyle ilgili açıklama yapan Şevval Sam, dizinin 4.sezon çekimlerinin 25 Temmuz’da başlayacağını duyurdu. Şevval Sam, “Yasak Elma’nın 4. sezon çekimleri için 25 Temmuz’da sete çıkmayı planlıyoruz. Stoklu gitmek için çekimlere erken başlayacağız. Pandemi beklenmedik bir durum olduğu için stoksuz yakalandık. Elimizde bir kaç bölüm stok olsaydı sizi sezon sonuna kadar mahrum bırakmayacaktık. Diğer diziler gibi yeni sezonu ise Eylül ayında açmış oluruz” ifadelerini kullandı.

YASAK ELMA SON BÖLÜMDE YAŞANANLAR

Yıldız, Kerim'in yeni CEO olduğunu öğrenmenin şaşkınlığını yaşarken onun Şahika tarafından işe alındığını öğrenip ondan uzak kalmaya çalışır. Ender Şahika'nın yaptığı hain planı anlar ve hayatlarından çıkarmak için elinden geleni yapar. Ancak Şahika'nın kendini kurtarmak için ettiği teklif ona cazip gelecektir. Halit ise Yıldız'ı geri kazanmak için elinden geleni yapmaya kararlıdır ama Yıldız'ın kafası çoktan karışmıştır.