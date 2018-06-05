Yasak Elma dizisinde ‘Talat Bulut set asistanını taciz etti’ iddiası
Hürriyet’ten İsmail Bayrak’ın haberine göre; sosyal medyada hızla yayılan iddialar üzerine dizinin yapımcısı Fatih Aksoy, açıklama yaptı. İşte Fatih Aksoy’un açıklaması:
“Bugün karşı tarafla, mağdur olduğunu iddia ettiği kişiyle görüşeceğim daha sonra Talat Bulut'la. Bu olaylar tabii ki ağır ithamlar. O yüzden yanlış adım atmak ya da birilerini karalamak istemiyorum. Sonrasında ben yapımcı olarak üzerime ne düşüyorsa onu yapacağım. Bundan sonraki adli yargı süreci olursa nasıl ilerler bilemiyorum”