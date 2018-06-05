Yasak Elma dizisinde ‘Talat Bulut set asistanını taciz etti’ iddiası

Yasak Elma dizisinin başrol oyuncularından Talat Bulut'un sette çalışan asistanı taciz ettiği iddiası ortalığı karıştırdı. Sosyal medyada hızla yayılan iddialar üzerine dizi yapımcısı Fatih Aksoy, "Her iki tarafla görüşeceğim. Bundan sonraki adli yargı süreci olursa nasıl ilerler bilemiyorum" dedi

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Hürriyet’ten İsmail Bayrak’ın haberine göre; sosyal medyada hızla yayılan iddialar üzerine dizinin yapımcısı Fatih Aksoy, açıklama yaptı. İşte Fatih Aksoy’un açıklaması:

“Bugün karşı tarafla, mağdur olduğunu iddia ettiği kişiyle görüşeceğim daha sonra Talat Bulut'la. Bu olaylar tabii ki ağır ithamlar. O yüzden yanlış adım atmak ya da birilerini karalamak istemiyorum. Sonrasında ben yapımcı olarak üzerime ne düşüyorsa onu yapacağım. Bundan sonraki adli yargı süreci olursa nasıl ilerler bilemiyorum”