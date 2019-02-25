Yasak Elma dizisine yeni transfer! Yasak Elma’ya kim katıldı?

Yasak Elma dizisi yeni sezonda da izleyici tarafından takip edilmeye deam ederken, kulislerde yer alan bilgilere göre Yasak Elma’ya bir oyuncu daha dahil oluyor. Usta oyuncu Talat Bulut, Şevval Sam, Eda Ece, Sevda Erginci, Onur Tuna ve Şafak Pekdemir gibi ünlü isimleri buluşturan dizinin ekibine geçen haftalarda Dündar rolüyle Erdem Kaynarca katılmış ve renkli kişiliğiyle dikkat çeken Dündar’ın Sevda Erginci’nin hayat verdiği Zeynep’e aşık olması dizideki dengeleri değiştirmişti.

YASAK ELMA’YA KİM KATILACAK?

‘Yasak Elma’nın ekibine son olarak Dündar’ın kardeşi Dila karakteri de katılacak. Dizinin 36. bölümünde seyirci karşısına çıkacak olan Dila’yı genç yıldız Belinay Sandıkçı oynayacak.