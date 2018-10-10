Yasak Elma dizisinin 18. yeni bölüm fragmanı: Cem, Alihan’a meydan okuyor (Yasak Aşk yeni bölüm fragmanı izle)

Yasak Elma dizisinin 18. yeni bölüm fragmanı ile izleyicilerin merak ettiği sorulara yanıt verdi. Yeni fragmanda; Alihan ile Zeynep öpüşmelerinin hesabını verir. Cem, Alihan'ı karşısına alır ve vazgeçmeyeceğini söyleyerek meydan okur. Ender yine bir kötülük peşindedir. İşte Yasak Elma dizisinin 18. yeni bölüm fragmanı...

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Yasak Elma dizisinin 18. yeni bölüm fragmanı FOX TV tarafından yayına verildi. Yayınlanan son bölümde Alihan ile Zeynep yakınlaşması hiç olmayacak bir ortamda ortaya çıkmıştı. Yıldız eski kocası Kemal’e oynadığı oyunlarda başarısız olmuş, Ender ise amacına adım adım yaklaşmıştı. Yasak Elma yeni bölüm fragmanında ise; Cem, Alihan’a hesap soruyor. Neden onunla konuştuğunda Zeynep’e olan duygularından bahsetmediğini sorgular. Alihan, Zeynep’e iddialı bir çıkışta bulunur ve ona aşık olduğunu söyler. Ender Zerrin ve Zehra ile işbirliği yapar. Büyük bir dedikodu herkese yayılacaktır. İşte Yasak Elma dizisinin 18. yeni bölüm fragmanı…

YASAK ELMA 18. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

YASAK ELMA 17. BÖLÜM ÖZETİ: SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yıldız, Kemal ile karşılaşıyor. Yıldız panikleyince ‘yoksa kocanın geçmişten' haberi yok mu diye Yıldız'ı sıkıştırıyor. Alihan'ın sevgilisi olduğunu sanan Zeynep, Cem'e sıcak davranmaya başlıyor

YILDIZ, ZEYNEP'E KOŞUYOR

Ender, Kemal'i arıyor. Kemal olanları bir bir anlatıyor, Ender keyiften dört köşe oluyor ve seni kovdurmasın dikkat et diyor. Telefonu kapatan Ender, bakalım Halit karısının eski maceralarını duyunca ne yapacak diyor. Yıldız, Zeynep'in yanına koşuyor. Zeynep gerçekleri söylemesini öneriyor ama Yıldız bunun kolay olmadığını anlatıyor. Yıldız, Kemal'in onu öptüğünü de söyler. Zeynep ısrarla Halit'i kaybetmek istemiyorsan her şeyi olduğu gibi Halit'e söylemesini ister.

YILDIZ HALİT'E KEMAL'İ KOVMASI İÇİN YALVARIYOR

Yıldız, Halit'e gidiyor. Akşam dışarıda yemek yemek istediğini söylüyor. Ayrıca Kemal'i gözünün tutmadığını söylüyor. Evin içinde dolaşırken gördüğünü, tanımadığımız etmediğimiz adam, nereden buldun bu adamı diyor. Yıldız, Kemal'i Ender'in getirdiğini de duyunca telaşla kızarak Kemal'i istemediğini söyler. Halit , Yıldız öyle istiyorsa göndereceğini söyler. Halit, Erin'e de Kemal'i kovacağını söylüyor. Erin sorun çıkarınca Halit orta yolu bulmak için Kemal'e bir şans daha veriyor. Hatasını görene kadar Kemal'in devam edeceğini söylüyor. Yıldız ile Halit'in arası açılıyor.

ZEYNEP İLE CEM ZEHRA'LARA YAKALANIYOR

Zeynep Cem'le yemeğe çıkıyor. Yemeğe çıktığı yerde Zehra, Zerin ve Lila ile karşılaşıyor. Zehra, Zeynep'i aşağılamaktan geri kalmıyor. Zeynep bu üçlüyü görünce çok geriliyor. Cem, onu sakinleştiriyor.

KEMAL'İN SAKLADIĞI GERÇEK NE?

Kemal, yakın arkadaşına Yıldız'dan bahsediyor. Yıldız'ın zengin biri ile evlendiğini ve hayaline kavuştuğunu söylüyor. Arkadaşı ise Kemal'e ‘seninle ilgili gerçeği biliyorlar mı' diyor. Kemal gerçeği kimsenin bilmediğini söylüyor.

ZEYNEP, YILDIZLAR'DA KALMAK ZORUNDA

Zeynep, evini ilaçlatmak zorunda olduğu için Yıldız'ların yanına kalmaya geliyor. Bu haberi duyan Zehra yeni erkek arkadaşının Cem olup olmadığını soruyor ama Yıldız onu tersliyor. Yıldız, Erim'in peşinden gidiyor ama Erim'in onu dinlemeye pek de niyeti yok

ALİHAN, CEM-ZEYNEP İLİŞKİSİNİ ÖĞRENİYOR

Cem, Alihan'a Zeynep'ten söz ediyor. Yeni başladıklarını ve birbirlerini tanımaya çalıştıklarını söylüyor. Alihan adeta deliriyor, Cem'i gönderiyor.

ZEHRA İLE ENDER ORTAK İŞ YAPACAK

Zehra Ender'le iş yapmaya karar veriyor. Durumu Halit'e anlatıyor. Kızına güvenmeyen Halit daha kaç iş batıracaksın deyip onu azarlar ama Zehra son bir şans ister. Halit kabul edince Ender'i arayıp akşam eve çağırır.

YILDIZ, KEMAL'E KUMPAS KURUYOR

Yıldız, Kemal'in aracına bilezik saklıyor. Amacı onu hırsızlıkla suçlayıp kovdurmak. Kemal bileziği bulup Halit'e getiriyor. Yıldız aşırı panik oluyor. Korkusu Kemal'in gerçekleri anlatması. Halit yanına çağırıyor ve alakasız bir şey söylüyor. Yıldız rahat bir nefes alıyor.

ALİHAN İLE ZEYNEP ÖPÜŞÜYOR

Cem, Alihan ile olan ilişkisini söylemek için sabırsızlanıyor. O sırada Alihan ile Zeynep öpüşüyor. Zehra'da aşıkları öpüşürken görüyor. Cem, Zeynep ile sevgili olduklarını duyurunca, Zehra çenesini tutamayıp Zeynep'in Alihan ile öpüştüğünü söylüyor.