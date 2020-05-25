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Yasak Elma dizisinin dönüş tarihi belli oldu… Yasak Elma yeni bölüm ne zaman?
Yasak Elma dizisinin dönüş tarihi belli oldu… Yasak Elma yeni bölüm ne zaman?
Bu dizilerden biri de FOX TV'nin sevilen dizisi Yasak Elma olmuştu. Dizinin takipçileri Yasak Elma dizisinin ne zaman ekranlara döneceğini merak ediyordu. İşte Yasak Elma ekranlara dönüş tarihi…
Magazin 25 Mayıs 2020 - 19:52

Corona virüsü sebebiyle setlerine ara veren Yasak Elma en son 74. bölümle ekranlarda olmuştu. Yasak Elma dizisinin sevilen oyuncusu Şevval Sam, dizinin yeni sezon çekimlerine başlama tarihini açıkladı. İşte Yasak Elma ekranlara dönüş tarihi…

YASAK ELMA YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Dizinin başrol oyuncuları Eda Ece ve Şevval Sam, katıldıkları canlı yayında, dizinin ekrana dönüş tarihi hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Yasak Elma'nın yeni bölümleriyle ilgili açıklama yapan Şevval Sam, dizinin 4.sezon çekimlerinin 25 Temmuz'da başlayacağını duyurdu. Şevval Sam, “Yasak Elma'nın 4. sezon çekimleri için 25 Temmuz'da sete çıkmayı planlıyoruz. Stoklu gitmek için çekimlere erken başlayacağız. Pandemi beklenmedik bir durum olduğu için stoksuz yakalandık. Elimizde bir kaç bölüm stok olsaydı sizi sezon sonuna kadar mahrum bırakmayacaktık. Diğer diziler gibi yeni sezonu ise Eylül ayında açmış oluruz” ifadelerini kullandı.

YASAK ELMA SON BÖLÜMDE YAŞANANLAR

Yıldız, Kerim’in yeni CEO olduğunu öğrenmenin şaşkınlığını yaşarken onun Şahika tarafından işe alındığını öğrenip ondan uzak kalmaya çalışır. Ender Şahika’nın yaptığı hain planı anlar ve hayatlarından çıkarmak için elinden geleni yapar. Ancak Şahika’nın kendini kurtarmak için ettiği teklif ona cazip gelecektir. Halit ise Yıldız’ı geri kazanmak için elinden geleni yapmaya kararlıdır ama Yıldız’ın kafası çoktan karışmıştır.

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