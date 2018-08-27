Yasak Elma ne zaman başlayacak? Yasak Elma yeni sezon tarihi için ipucu…

Yasak Elma dizisi geçtiğimiz sezon kendi izleyici kitlesini oluşturmuştu ve bu sezon da ne zaman başlayacağı merakla araştırılıyordu. Yasak Elma ne zaman başlayacak sorusunu soran dizinin hayranları dizinin çekimlerinin başlayıp başlamadığını araştırıyordu ve Yasak Elma yeni sezon tarihi hakkında ipucu sayılabilecek bir gelişme yaşandı...