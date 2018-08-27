Yasak Elma ne zaman başlayacak? Yasak Elma yeni sezon tarihi için ipucu…

Yasak Elma dizisi bol entrikalı konusuyla geçtiğimiz sezon adından söz ettirmiş ve kendi izleyici kitlesini oluşturmuştu. Geçtiğimiz aylarda taciz iddialarıyla da gündeme gelen Yasak Elma dizisinin yeni sezonunun ne zaman başlayacağı sık sık gündeme gelen sorular arasında yer alıyor. Dizide Alihan karakterine hayat veren Onur Tuna, instagram hesabından müjdeli haberi takipçileriyle paylaştı.
YASAK ELMA YENİ SEZON NE ZAMAN?
Sezon arasında taciz iddiasıyla sarsılan dizinin bir türlü başlayamaması dikkat çekmişti. Önce 12 Ağustos'ta çekimlerin başlayacağı duyulmuş ancak iptal olmuştu. Ardından 25 Ağustos'ta başlaması bekleniyordu. Dizide Alihan karakterine hayat veren Onur Tuna, instagram hesabından müjdeli haberi takipçileriyle paylaştı.
“Alihan is back” (Alihan geri döndü) notuyla bir fotoğraf paylaşan Onur Tuna, Yasak Elma dizisini merakla bekleyenlere güzel haberi vermiş oldu.
“#yasakelma set başlar! Herkese hayırlı olsun Alihan is back” notunu düşen Onur Tuna'nın paylaşımına kısa sürede beğeni yağdı. 25 Ağustos itibariyle ilk bölüm çekimleri de başlamış oldu.