Yasak Elma, Öğretmen ve Baraj dizileri için karar verildi

Yasak Elma, Öğretmen ve Baraj dizileri için karar verildi

FOX'ta yayınlanan Medyapım imzalı Yasak Elma, Öğretmen ve Baraj dizilerinin bayram sonrası sete çıkması planlanıyordu. Oyuncular ve teknik ekip de hazırlık yapmaya başlamıştı.

Ancak kanal ve yapım şirketinin patronu Fatih Aksoy corona virüsü salgınıyla ilgili risk sürdüğü için sezonu kapatma kararı aldı. Ekranların fenomen dizileri arasında yer alan Yasak Elma, Öğretmen ve Baraj dizileri için sezonu erken kapanacak.

Yasak Elma, Öğretmen ve Baraj dizilerinin Ramazan Bayram sonrası sete çıkması planlanıyordu. tv100’ün haberine göre; kanal ve yapım şirketinin patronu Fatih Aksoy corona virüsü salgınıyla ilgili risk sürdüğü için sezonu kapatma kararı aldı.

Baraj 24 Temmuz’da sete çıkacak. Diğer diziler de yaz sonunda çekimlerine başlayacak. Fatih Aksoy “Bu sezon bizim için bitti artık” dedi.