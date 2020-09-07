Yasak elma oyuncuları kimlerdir? İşte yeni sezon oyuncuları…

Yeni sezonda Halit eski gücünü kazanmasıyla bir anda işler karışacak ve entrikalar gün yüzüne çıkmaya başlayacak. Halit zor günlerinde ona çok destek olmuş olan Yıldız'ı geri kazanmak ve onunla yeniden evlenmek için büyük bir çaba harcayacak.



YASAK ELMA YENİ SEZON OYUNCULARI

Yasak Elma dizisinin yeni sezonunda başrolleri Talat Bulut, Şevval Sam, Eda Ece ve Nesrin Cavadzade paylaşıyor. Yasak Elma’da bu güçlü isimlerin yanı sıra Şafak Pakdemir, Buçe Buse Kahraman, Barış Aytaç, İlber Uygar Kabaoğlu, Nilgün Türksever, Barış Kılıç, Doğaç Yıldız, Gökhan Alkan ve Can Nergis gibi birbirinden yetenekli isimler de yer alıyor.

YASAK ELMA OYUNCULARI

ŞEVVAL SAM KİMDİR?

Şevval Sam, 11 Kasım 1973 yılında İstanbul'da doğmuştur. Ünlü sanatçı Leman Sam'ın iki kızından biri olan Şevval Sam, ilk ve ortaokulu Hasan Ali Yücel İlköğretim Okulu'nda, liseyi İstanbul Zincirlikuyu İnsaat Teknik ve Yapı Meslek Lisesi restorasyon bölümünde okudu. Yüksek öğrenimini Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi grafik bölümünde tamamladı. 1993-1999 yılları arasında Beşiktaş'ın efsane futbolcularından Metin Tekin ile evli kaldı ve bu evliliğinden Tarık Emir adlı oğlu bulunuyor.

1993 – 1998 yılları arasında yayınlanan Süper Baba adlı dizideki Deniz karakteriyle büyük beğeni toplayan Şevval Sam, 2006 yılında yayınladığı Sek adlı albümle de müzik kariyerine ilk adımı atmıştır.

Şevval Sam Yasak Elma dizisinde Ender Argun karakterine hayat veriyor.

TALAT BULUT KİMDİR?

Talat Bulut, (d. 23 Mart 1956, Sarıkamış, Kars), Türk tiyatro, sinema, dizi oyuncusu ve seslendirme sanatçısı. Eğitimini, Hacettepe Üniversitesi, Elektronik Mühendisliği bölümünde sürdürürken 2. sınıfta yarıda bırakan Talat Bulut, sanat yaşamına 1975 yılında Ankara Sanat Tiyatrosu’nda Dimitrov adlı oyunda sahneye çıkarak başladı.

Uzun süre AST bünyesinde çalışan sanatçı, Türkân Şoray’ın teşvikiyle kamera karşısına geçerek Hazal filmiyle sinemaya adım attı. Bir dönem Türk sinemasının üretkenliğinin azaldığı süreçte etkinliklerine ara verdi. Kaliteli filmlerde oynamayı tercih eden Bulut; halen sinema ve dizi filmlerde rol almanın yanı sıra seslendirme çalışmaları da yapmaktadır. Geniş izleyici kitlesiyle tanışmasına neden olan film Manisa Tarzanı’dır.

Talat Bulut Yasak Elma dizisinde Halit Argun karakterine hayat veriyor.



EDA ECE KİMDİR?

Eda Ece, 20 Haziran 1990, İstanbul doğumludur. Şişli Terakki Lisesi ve ardından İstanbul Bilgi Üniversitesi Psikoloji Bölümünü bitirdi. 3 kız çocuklu bir ailenin en küçüğüdür. 2011 yılında Show Tv' de yayınlanan Pis Yedili dizisiyle profesyonel oyunculuk hayatına başladı.

2013 yılında Kızım İçin sinema filminde oynadı. TRT 1′ da yayınlanmakta olan Beni Böyle Sev dizisinin yeni sezonunda Zeyno karakteriyle diziye dahil olmuştur.2015 yılında Kocan Kadar Konuş sinema filminde oynadı ve Show TV' de yayınlanan İlişki Durumu: Karışık dizisinde oynadı. 2016 yılında Kocan Kodar Konuş: Diriliş sinema filminde ve Görümce sinema filminde oynadı. Mahrumlar adlı televizyon filminde oynadı ve 2017 yılında Dede Korkut Hikayeleri: Deli Dumrul, Deliha 2 sinema filminde rol aldı.

Eda Ece şu sıralar Yasak Elma dizinde Yıldız karakterini canlandırıyor.

NESRİN CEVADZADE KİMDİR?



Nesrin Cavadzade, 30 Temmuz 1982'de Bakü'de doğdu. Türkiye'ye 11 yaşında geldi. Marmara Üniversitesi Sinema ve Televizyon bölümünden mezun olduktan sonra 2 yıl boyunca Şahika Tekand Studio Oyuncuları'nda oyunculuk üzerine eğitim aldı.

Üniversiteden sonra “Yersiz Yurtsuz” dizisinde başrolü üstlenerek televizyon dünyasına adım attı ve projeden hemen sonra aynı zamanda dizinin de yönetmeni olan Cemal Şan'ın ünlü Aşk Üçlemesinin ikinci filmi olan “Dilber'in Sekiz Günü”nde başrolde yer aldı.

Bu filmdeki rolüyle Erzurum, Bursa ve Ankara Film Festivalleri'nde “En İyi Kadın Oyuncu” ödüllerina layık görüldü. Bu başarının ardından yine yönetmenliğini Cemal Şan'ın yaptığı “Acı” filminde rol aldı ve sergilediği performansla eleştirmenler tarafından övgüyle karşılandı.

Sinema dışında “Samanyolu” ve “Al Yazmalım” gibi televizyon projelerinde de yer alan oyuncu, 2011 yılında Hasan Tolga Pulat'ın yönettiği “Güzel Günler Göreceğiz” filminde oynadı ve canlandırdığı Anna karakteriyle 48. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde “En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu”, 23. Ankara Uluslararası Film Festivali'nde ise “En İyi Kadın Oyuncu” seçildi.

2012 yılında “Ağır Roman”ın televizyon uyarlaması olan “Ağır Roman Yeni Dünya” dizisindeki Kara Leyla rolüyle yer aldı. Dizi uzun soluklu olmasa da oyuncu, canlandırdığı karakterle dikkatleri bir kez daha üzerine çekti.

Daha çok sinema oyunculuğuyla anılmak istediğini vurgulayan ve kariyeri sinemadaki başarılarıyla öne çıkan oyuncu 2014 yılında da bu başarısını sürdürdü. Kutluğ Ataman'ın son filmi Kuzu , Erol Mintaş'ın ilk uzun metrajı Annemin Şarkısı ve Çanakkale Harbini anlatan Son Mektup ‘ta yer alan oyuncu Kuzu ile 51. Altın Portakal Film Festivali'nde “En İyi Kadın Oyuncu” ödülünü kazandı.

Güzel oyuncu Nesrin Cavadzade, Yasak Elma dizisinde Şahika karakterine hayat veriyor.