Yasak Elma sezon finali yayında! İntikamın acı yüzü! (Yasak Elma 47. son bölüm izle)

Yasak Elma sezon finali ile bu akşam FOX TV’de ekrana geldi. Yayınlanan son bölümde; Ender, Yıldız'ı dövüş sahnesinden yenilgi ile indiriyor. Ama Yıldız'ın Halit'ten vazgeçmeye niyeti yok. Tabi Halit onu dinlemek isterse. Ender, Yıldız'ı yok etmenin keyfini sürmeden Şahika gerçeği ile yüzleşiyor. Şahika'nın Ender'i gözünü bile kırpmadan tehdit etmesi onun ne karar zorlu bir düşman olduğunu gösteriyor. Ender'in etrafı düşmanları ile doluyor. Ve bu onun için çok kötü bir sonu hazırlıyor. İşte sevilen dizi Yasak Elma’nın Sezon finali (47. Bölüm) özeti…

Yasak Elma 47. son bölümü ile seyirci karşısına çıktı. Yasak Elma sezon finalinde; Yıldız evden kovuluyor. Ender sonunda Halit ile Yıldız’ın arasını açmayı başarıyor. Ancak Şahika’nın onun için hazırladığı planla Yıldız’ın ne kadar zararsız olduğunu anlayabilir. Şahika’nın gözü çok daha kara ve her şeyi yapabilir. Bu arada Yiğit’in de Şahika’nın yanında olması büyük avantaj. Ender’in etrafında düşmandan geçilmiyor. Ve kafasına aldığı bir darbe ile denize düşen Ender’in akıbeti bilinmiyor. Oyuncu kadrosunda Eda Ece, Onur Tuna, Şevval Sam, Sevda Erginci, Kıvanç Kasabalı, Talat Bulut gibi isimlerin yer aldığı Yasak Elma dizisinin 47. Son Bölüm izleme linki…

YASAK ELMA SEZON FİNALİ ÖZETİ: YASAK ELMA 47. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ender’in Yıldız’a kurduğu tuzak işe yarıyor ve Yıldız kapı dışarı ediliyor. Hem de Ender’in gözleri önünde. Halit, Yıldız’ın ona tuzak kurduğunu sanıp Yıldız’ı kapıya koyuyor. Yıldız önce yalvararak sonra da intikam yemini ederek giderken, Halit bir kez daha kapıyı açıyor. Yıldız’ın üzerindeki mücevherleri alan Halit ‘senden benden hiçbir şey alamazsın’ diyerek Yıldız’ı çok şaşırtıyor. Yıldız bu tavırla adeta yıkılıyor. Masun olduğunu haykıran Yıldız gözyaşlarına boğuluyor. Ender ise bu zaferin tadını çıkarmakla meşguldür. Ancak Ender’i mahvedecek olan Yıldız’dan önce Şahika’dır. Ender, Şahika’nın peşinde olduğunu anlıyor. Yıldız ise bu süreçte perişan halde suçsuz olduğunu kanıtlamaya çalışıyor. Ancak Halit artık Yıldız'ı düşünecek durumda değil. Yıldız, Ender’e o kadar çok öfkeli ki onu öldürebileceğini söylüyor.

YASAK ELMA SON BÖLÜM İZLE

ENDER’E ZORLU DÜŞMAN

Şahika ise Ender’i yok etmeye yeminli. Planının kusursuz olması için çalışmalarını sürdürüyor. Yiğit de ona bu uğurda yardım ediyor. Ender, Halit’i bu sefer de Şahika’ya karşı doldurmak istiyor. Ancak Şahika Yıldız’a benzemiyor. Şahika çok daha tehlikeli ve her şeyi yapabilecek bir gözü karalığa sahip.

ŞAHİKA ENDER HESAPLAŞMASI

Ender ile Şahika yüz yüze geliyor. Ender Şahika’nın birini öldürdüğünü öğreniyor ve bunu onun yüzüne vuruyor. Ancak Şahika bu, Ender’e ters köşe yapıyor. Ayrıca Ender’i tehdit ederek karşısına çıkmamasını söylüyor. Hatta gözünü bile kırpmadan Ender’i öldürebileceğini ima ediyor. Ve Ender boğazın serin sularına kafasına darbe indirilerek atılıyor. Ancak bunu yapanın kim olduğunu bilmiyor.