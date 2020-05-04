Yasak Elma yeni bölüm bugün var mı? Yasak Elma yeni bölüm ne zaman?

Pazartesi dizilerinin en sevilen dizilerinden Yasak Elma, geçtiğimi hafta olduğu gibi bu hafta da ekranlarda olmayacak. Dizinin sevenleri yeni bölümün ne zaman olacağını merak ediyor. Yasak Elma yeni bölüm ne zaman olacağı hakkında FOX TV'den ve yapımcı şirketten herhangi bir açıklama yapılmadı. Corona virüsü tedbirlerinin azaltılacağı bayramdan sonra yeni bölümler hakkında açıklama yapılması bekleniyor.

YASAK ELMA SON BÖLÜMDE YAŞANANLAR

Yıldız, Kerim’in yeni CEO olduğunu öğrenmenin şaşkınlığını yaşarken onun Şahika tarafından işe alındığını öğrenip ondan uzak kalmaya çalışır. Ender Şahika’nın yaptığı hain planı anlar ve hayatlarından çıkarmak için elinden geleni yapar. Ancak Şahika’nın kendini kurtarmak için ettiği teklif ona cazip gelecektir. Halit ise Yıldız’ı geri kazanmak için elinden geleni yapmaya kararlıdır ama Yıldız’ın kafası çoktan karışmıştır.