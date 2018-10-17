Yasak Elma yeni bölüm fragmanı: Ender ile Halit ilişkilerini ilerletiyor (Yasak Elma 19. yeni bölüm fragmanı izle)
Yasak Elma yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Yasak Elma 18. son bölümü ile seyirci karşısına çıktı. 17. son bölümde; Yıldız'ın Zeynep ile Alihan öpüşmesi yüzünden Halit ile araları açılıyor. Ender Halit'i elde etme amacına adım adım yaklaşıyor. Ayrıca Kemal de Yıldız'a yaklaşıyor. Yıldız, Defne yüzünden çıldırıyor ve Halit'te yanındayken Defne'den hesap soruyor. Defne de boş durmayıp Yıldız'ın o kadar da masum olmadığını söylüyor . İşte oyuncu kadrosunda Eda Ece, Onur Tuna, Şevval Sam, Sevda Erginci, Kıvanç Kasabalı, Talat Bulut gibi isimlerin yer aldığı Yasak Elma 17. son bölüm izleme linki…