Yasak Elma yeni bölüm fragmanı: Ender ile Halit ilişkilerini ilerletiyor (Yasak Elma 19. yeni bölüm fragmanı izle)

Yasak Elma son bölümü bu akşam FOX TV’de ekrana geldi. Yayınlanan son bölümde; Zeynep, Zehra’nın sözleri yüzünden zor durumda kalıyor. Yıldız ile Halit’in arası açılıyor. Bu duruma en çok sevinen de tabi ki Ender. Bir de pusuda bekleyen Kemal var. Yıldız’a son darbe de Defne’den geliyor. Yasak Elma 19. Bölüm fragmanı FOX TV tarafından yayınlandı mı? İşte sevilen dizi Yasak Elma’nın 18. son bölüm özeti…