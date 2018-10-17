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Yasak Elma yeni bölüm fragmanı: Ender ile Halit ilişkilerini ilerletiyor (Yasak Elma 19. yeni bölüm fragmanı izle)
Yasak Elma yeni bölüm fragmanı: Ender ile Halit ilişkilerini ilerletiyor (Yasak Elma 19. yeni bölüm fragmanı izle)
Yasak Elma son bölümü bu akşam FOX TV’de ekrana geldi. Yayınlanan son bölümde; Zeynep, Zehra’nın sözleri yüzünden zor durumda kalıyor. Yıldız ile Halit’in arası açılıyor. Bu duruma en çok sevinen de tabi ki Ender. Bir de pusuda bekleyen Kemal var. Yıldız’a son darbe de Defne’den geliyor. Yasak Elma 19. Bölüm fragmanı FOX TV tarafından yayınlandı mı? İşte sevilen dizi Yasak Elma’nın 18. son bölüm özeti…
Sozcu.com.tr
Magazin 17 Ekim 2018 - 08:36

Yasak Elma yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Yasak Elma 18. son bölümü ile seyirci karşısına çıktı. 17. son bölümde; Yıldız'ın Zeynep ile Alihan öpüşmesi yüzünden Halit ile araları açılıyor.  Ender Halit'i elde etme amacına adım adım yaklaşıyor. Ayrıca Kemal de Yıldız'a yaklaşıyor. Yıldız, Defne yüzünden çıldırıyor ve Halit'te yanındayken Defne'den hesap soruyor. Defne de boş durmayıp Yıldız'ın o kadar da masum olmadığını söylüyor . İşte oyuncu kadrosunda Eda Ece, Onur Tuna, Şevval Sam, Sevda Erginci, Kıvanç Kasabalı, Talat Bulut gibi isimlerin yer aldığı  Yasak Elma 17. son bölüm izleme linki…

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