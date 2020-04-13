Yasak Elma yeni bölüm ne zaman? Yasak Elma neden yok?

Tüm dünyada hızla etkisini artıran corona virüsü pandemisinden en çok etkilenen sektörlerden biri de dizi sektörü oldu. Televizyon dizileri art arda setlerini durdururken, Yasak Elma takipçileri dizinin yeni bölümünün ne zaman yayınlanacağını merak etmeye başladı. Peki Yasak Elma'nın yeni bölümü ne zaman?

Yasak Elma, geçen hafta olduğu gibi bu haftada ekranlarda olmayacak. Tüm dünyada etkili olan korona virüs sebebiyle setlerine ara veren Yasak Elma'nın yeni bölümünün ne zaman yayınlanacağı en çok aratılan konulardan biri oldu. İşte tüm detaylar…

YASAK ELMA BU AKŞAM YAYINLANACAK MI?

Korona virüs sebebiyle setine ilk ara veren Türk dizilerinden biri olan Yasak Elma, geçen hafta olduğu gibi bu hafta da ekranlarda olmayacak. Yasak Elma’nın olduğu saat diliminde FOX ekranlarında ‘Kafalar Karışık’ adlı yerli film ekranlara gelecek.

SON BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?

Yıldız, Kerim'in yeni CEO olduğunu öğrenmenin şaşkınlığını yaşarken onun Şahika tarafından işe alındığını öğrenip ondan uzak kalmaya çalışır. Ender Şahika'nın yaptığı hain planı anlar ve hayatlarından çıkarmak için elinden geleni yapar. Ancak Şahika'nın kendini kurtarmak için ettiği teklif ona cazip gelecektir. Halit ise Yıldız'ı geri kazanmak için elinden geleni yapmaya kararlıdır ama Yıldız'ın kafası çoktan karışmıştır.