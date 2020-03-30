Yasak Elma yeni bölüm ne zaman? Yasak Elma neden yok?

Corona virüsü nedeniyle dizi setlerine ara verildi ve çekimler durdu. Yasak Elma'nın bu akşam yeni bölümü yerine önceki bölüm tekrarı yayınlanacak. Peki Yasak Elma yeni bölüm ne zaman?

Corona virüsü dizi sektörünü de vurdu ve birçok dizi çekimlere ara verdi. Bu akşam Yasak Elma’nın yeni bölümü yerine Yasak Elma’nın yayınlanan son bölümü tekrar ekranlara gelecek. Yasak Elma’nın yeni bölümünün ne zaman yayınlanacağı ise belirsiz.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yıldız, Kerim'in yeni CEO olduğunu öğrenmenin şaşkınlığını yaşarken onun Şahika tarafından işe alındığını öğrenip ondan uzak kalmaya çalışır. Ender Şahika'nın yaptığı hain planı anlar ve hayatlarından çıkarmak için elinden geleni yapar. Ancak Şahika'nın kendini kurtarmak için ettiği teklif ona cazip gelecektir. Halit ise Yıldız'ı geri kazanmak için elinden geleni yapmaya kararlıdır ama Yıldız'ın kafası çoktan karışmıştır.