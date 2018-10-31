Yasak Elma 21. yeni bölüm 2. fragman yayında! Yasak Elma yeni fragmanda Alihan ile Zeynep dudak dudağa!

Yasak Elma 21. yeni bölüm 1. ve 2. fragman geldi. Kemal ile Halit arasında gidip gelen Yıldız, Kemal'in sakladığı sır ile şoke oldu. Yayınlanan yeni fragmanda; Kemal Yıldız ile eskiden evli olduklarını söylüyor. Halit, Yıldız'dan hesap soruyor. Ender bu işten de karlı çıkmaya çalışıyor. Ancak Yıldız'ın bambaşka planları var. Alihan ile Zeynep konuşurken kardeşinden aldığı haberle telaşlanıyor. 2. fragmanda da Alihan'ın Zeynep'e okuduğu romantik şiire yer veriliyor. İşte Yasak Elma 21. yeni bölüm fragmanları...

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Yasak Elma 21. yeni bölümde 2. fragman yayınlandı. Alihan, Zeynep’e yüzükleri veriyor. Kemal yepyeni bir kimlikle dönüyor. Kemal, Halit’in yeni yatırımcısı Atakan Kemal Karaca olarak karşılarına çıkıyor. Bunu duyan Yıldız, Halit, Ender ve Zehra dona kalıyor. Yasak Elma 21. bölüm fragmanında ise; Kemal tüm gerçekleri anlatıyor. Halit, Yılmaz ile Kemal’in eski kocası olduğunu öğreniyor. Yıldız, Halit’ten boşanmayacağını söylüyor. Halit ise son zamanlarda Yıldız’ın çok öz güvenli olduğunu düşünüyor. Yıldız yeni bir oyun planlıyor. Zeynep gelen telefonla alelacele Yıldız’ın yanına konuşur. Yıldız hastaneye kaldırılıyor. Halit şaşıracağı bir haber alıyor. İşte Yasak Elma 21. bölüm 1. ve 2. fragmanı…

YASAK ELMA 21. BÖLÜM 2. FRAGMAN









YASAK ELMA 21. YENİ BÖLÜM FRAGMANI







YASAK ELMA 20. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yıldız, Halit'in para teklifi ile dağılıyor ve Kemal'e koşuyor. O sırada Kemal kıyafetlerini toparlıyor. Her gün Yıldız'ı görmenin o kadar da iyi bir fikir olmadığını söylüyor. Yıldız ise kalması için ısrar ediyor. Yıldız Kemal ile öpüşüyor ve o sırada kapı açılıyor. Kapıyı açanın Zeynep olduğu görülüyor. Yıldız karşısında kardeşini görünce büyük bir şok yaşıyor.

HİRA'DAN ALİHAN'A SORULAR

Hira, Alihan'a sorular sormaya başlıyor. Alihan'ın Zeynep'i görünce yaşadığı şaşkınlığı sorguluyor. Ayrıca Zeynep'in nasıl üzüldüğünün de farkında.

ZEYNEP KEMAL İLE ÇATIŞIYOR

Halit ile Yıldız'ın arası açılıyor. Yıldız çok kırgın ve aklında da Kemal var. Kemal Zeynep'in yanına gidiyor. Zeynep tavırlı bir şekilde konuşuyor. Zeynep, Yıldız'ın Halit ile evlenmek için nelere katlandığını söylüyor. Kemal, Zeynep'in bu evliliğe onay verip vermediğini sorguluyor. Zeynep bu evliliği başta doğru bulmadığını kabul ediyor. Ayrıca Kemal'i uyarıyor ama Kemal Yıldız'ı çok sevdiğini söylüyor.

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ZEYNEP: SEN EVLİSİN YILDIZ

Yıldız ile Zeynep buluşuyor ve Yıldız başından geçenleri anlatıyor. Zeynep'in en büyük kızgınlığı da Yıldız'ın evliliği. Ayrıca Zeynep, Halit'i sevmiyorsa ayrılmasını söylüyor.

HALİT ENDER'E YOL VERİYOR

Halit, Ender ile konuşuyor. Yıldız'ın masumiyetinden söz ediyor. Ayrıca aralarında bir şey olmayacağını ve Yıldız'dan ayrılmayacağını da söylüyor. Ender'in işlerini bitirip gitmesini istiyor. Ender'in ilk hamlesi ise daha önce yaptığı gibi Halit'i kıskandırmaya çalışmak olacak.

HİRA ALİHAN'A HİSSETTİKLERİNİ ZEYNEP'E ANLATIYOR

Hira, Zeynep'i görmeye geliyor. Kahve içmek istiyor. Zeynep ne kadar kaçmaya çalışsa da Hira'ya hayır diyemiyor. Hira, Zerrin'in birlikteliklerinden çok mutlu olduğunu söylüyor. Ayrıca Alihan'ı görünce elinin ayağının titrediğini söylüyor. Zeynep ısrarla duygularından emin olup olmadığını sorguluyor. Hira, emin olamadığını ve Alihan'ın tanıdığı kimseye benzemediğini söylüyor.

ZEYNEP'TEN ALİHAN'A TOKAT GİBİ SÖZLER

Alihan eve neden geldiğini soruyor. Zeynep, Alihan'a çok ağır bir ders veriyor. Zeynep Alihan'a ”Ben galiba yaptıklarından utanabilen insanları daha çok seviyorum.” diyor.