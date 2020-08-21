Yasak Elma yeni fragman yayınlandı! Yasak Elma yeni bölüm ne zaman?

Ekranların en sevilen dizilerinden Yasak Elma, corona virüsü yüzünden sezon finali yapmak zorunda kalmıştı. Dizinin çekimleri geçtiğimiz günlerde tekrardan başlarken, Yasak Elma yeni fragman da yayınlandı. İşte Yasak Elma 75. bölüm son fragmanı…

FOX TV'nin en sevilen dizilerinden olan Yasak Elma, corona virüsü arasına giren dizilerden biri olmuştu. Daha sonra sezon finali yapan Yasak Elma'nın yeni bölümünün ne zaman yayınlanacağı merak ediliyordu. İşte sevilen dizi Yasak Elma ile ilgili son bilgiler…

YASAK ELMA YENİ BÖLÜM SON FRAGMAN



Paylaşılan ilk 3 tanıtımın ardından Yıldız ile Halit’in yeniden bir araya geldiğini gösteren yeni fragman yayınlandı. İflas ettiği süreçte tek destekçisi Yıldız olan Halit, eski karısını yeniden elde etmek için mücadelesinden vazgeçmemiştir.

YASAK ELMA YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Yasak Elma'nın ne zaman ekranlara döneceği henüz açıklanmadı. Geçtiğimiz ayda başlayan çekimler sonrası yayınlanan fragmanlarda yeni bölüm için ‘yakında' denildi. Yasak Elma yeni sezon ilk bölümünün eylül ayında yayınlanması bekleniyor.

YASAK ELMA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yıldız, Kerim’in yeni CEO olduğunu öğrenmenin şaşkınlığını yaşarken onun Şahika tarafından işe alındığını öğrenip ondan uzak kalmaya çalışır.

Ender Şahika’nın yaptığı hain planı anlar ve hayatlarından çıkarmak için elinden geleni yapar.

Ancak Şahika’nın kendini kurtarmak için ettiği teklif ona cazip gelecektir. Halit ise Yıldız’ı geri kazanmak için elinden geleni yapmaya kararlıdır ama Yıldız’ın kafası çoktan karışmıştır.