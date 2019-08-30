Yasak Elma yeni sezon fragmanı yayınlandı mı? Yasak Elma yeni sezonu ne zaman?

Yasak Elma yeni sezonu ile bu yıl da FOX TV ekranlarında seyircilerle buluşacak. Sezon finalinde, yeni sezondan ilk görüntülerin paylaşıldığı Yasak Elma'Nın yeni bölümleri sabırsızlıkla bekleniyor. Yayınlanan yeni sezon fragmanında, Halit evden kovduğu ve her fırsatta aşağıladığı Yıldız'ın gölgesinde eziliyor. Perişan halde sokakta beş kuruş parasız kalan Halit'i son model lüks arabası ile karşılayan Yıldız, adeta yaşadığı acıların öcünü alıyor.Peki Yasak Elma yeni sezon ne zaman? Yeni sezonda hangi sorulara yanıt aranacak? İşte Yasak Elma dizisinin yeni bölümleri ile ilgili merak edilenler...

Yasak Elma 3. sezonu için geri sayım başladı. Oyuncu kadrosunda Eda Ece, Nesrin Cavadzade, Şevval Sam, Talat Bulut gibi isimleri barındıran dizi yeni sezonu ile yeniden ekranlarda olacak.Yasak Elma dizisinin sezon finalinde; Yıldız evden kovuluyor. Ender sonunda Halit ile Yıldız'ın arasını açmayı başarıyor. Ancak Şahika'nın onun için hazırladığı planla Yıldız'ın ne kadar zararsız olduğunu anlayabilir. Şahika'nın gözü çok daha kara ve her şeyi yapabilir. Bu arada Yiğit'in de Şahika'nın yanında olması büyük avantaj. Ender'in etrafında düşmandan geçilmiyor. Ve kafasına aldığı bir darbe ile denize düşen Ender'in akıbeti bilinmiyor. Peki Yasak Elma dizisinin yeni sezonu ne zaman başlayacak? İşte sezon finali ve yeni sezona dair merak edilenler…

YASAK ELMA YENİ SEZONDAN İLK GÖRÜNTÜ

Halit Argun, Yıldız'ın yardımına muhtaç halde… Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Yeni sezonda görüşmek üzere! #yasakelma pic.twitter.com/P0XAniXsfd — Yasak Elma (@yasakelmafox) May 27, 2019

YASAK ELMA YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Yasak Elma dizisinin eylül ayı içinde yayında olması bekleniyor.

YASAK ELMA SEZON FİNALİ ÖZETİ: YASAK ELMA 47. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ender'in Yıldız'a kurduğu tuzak işe yarıyor ve Yıldız kapı dışarı ediliyor. Hem de Ender'in gözleri önünde. Halit, Yıldız'ın ona tuzak kurduğunu sanıp Yıldız'ı kapıya koyuyor. Yıldız önce yalvararak sonra da intikam yemini ederek giderken, Halit bir kez daha kapıyı açıyor. Yıldız'ın üzerindeki mücevherleri alan Halit ‘senden benden hiçbir şey alamazsın' diyerek Yıldız'ı çok şaşırtıyor. Yıldız bu tavırla adeta yıkılıyor. Masun olduğunu haykıran Yıldız gözyaşlarına boğuluyor. Ender ise bu zaferin tadını çıkarmakla meşguldür. Ancak Ender'i mahvedecek olan Yıldız'dan önce Şahika'dır. Ender, Şahika'nın peşinde olduğunu anlıyor. Yıldız ise bu süreçte perişan halde suçsuz olduğunu kanıtlamaya çalışıyor. Ancak Halit artık Yıldız’ı düşünecek durumda değil. Yıldız, Ender'e o kadar çok öfkeli ki onu öldürebileceğini söylüyor.

ENDER'E ZORLU DÜŞMAN

Şahika ise Ender'i yok etmeye yeminli. Planının kusursuz olması için çalışmalarını sürdürüyor. Yiğit de ona bu uğurda yardım ediyor. Ender, Halit'i bu sefer de Şahika'ya karşı doldurmak istiyor. Ancak Şahika Yıldız'a benzemiyor. Şahika çok daha tehlikeli ve her şeyi yapabilecek bir gözü karalığa sahip.

ŞAHİKA ENDER HESAPLAŞMASI

Ender ile Şahika yüz yüze geliyor. Ender Şahika'nın birini öldürdüğünü öğreniyor ve bunu onun yüzüne vuruyor. Ancak Şahika bu, Ender'e ters köşe yapıyor. Ayrıca Ender'i tehdit ederek karşısına çıkmamasını söylüyor. Hatta gözünü bile kırpmadan Ender'i öldürebileceğini ima ediyor.

Ve Ender boğazın serin sularına kafasına darbe indirilerek atılıyor. Ancak bunu yapanın kim olduğunu bilmiyor.

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