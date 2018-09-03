Yasak Elma yeni sezon fragmanı yayınlandı! Yasak Elma yeni sezon ne zaman başlayacak?

Geçen sezona damgasını vuran dizilerden biri de Yasak Elma. Başrol oyuncusu Talat Bulut'un isminin taciz skandalına karışması nedeniyle ünlü oyuncunun diziye devam edip etmeyeceği merak ediliyor. Bulut diziden ayrılmadı. İzleyiciler bu duruma tepki gösterecek mi bilinmiyor. Yeni fragmanda yeni sezondan müthiş ipuçları var. Peki Yasak Elma yeni sezon ne zaman başlıyor? İşte ayrıntılar...

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Yasak Elma, geçen sezon her pazartesi FOX’ta yeni bölümleri ile ekrana geliyordu. Başrollerinde Şevval Sam, Talat Bulut, Eda Ece, Sevda Erginci ve Onur Tuna’nın yer aldığı dizinin reytingleri yüksek ve merakla tekip ediliyor. Yeni sezonda Alihan, Zeynep’ten vazgeçemiyor. Ancak Zeynep gönlünü Cem’e mi kaptırdı? Şimdi neler olacak? İşte Yasak Elma yeni sezon 1. ve 2. fragman…

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YASAK ELMA YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Alihan aşkından vazgeçmiyor, peki ya Zeynep? Yasak Elma yeni sezonuyla 10 Eylül Pazartesi başlıyor!

YASAK ELMA SEZON FİNALİ ÖZETİ

Zehra'nın şok evlilik kararı evde bomba etkisi yaratır. Ender Sinan'la karşılaşmasının şokunu yaşarken kendini temize çıkarma ve evde kalmaya devam etme çabasındadır. Yıldız Ender'in ona patronluk taslamasına katlamaz ve Ender'i herkesin içinde rezil etmenin yollarını arar. Yıldız'a karşı kinlenen Ender'in son hamlesini oynamak için eline büyük bir koz geçer.

Alihan geçmişte yaşadığı travmalarıyla yüzleşirken, Zeynep'i tamamen kaybedecek olduğunu ve bir karar vermek zorunda olduğunu anlar. Zeynep'i kazanmak isterken vereceği yanlış karar ve Cem'in sürpriz teklifi, Alihan Zeynep ilişkisini tamamen çıkmaza sokacaktır…