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Yasak Elma yeni sezon ne zaman başlayacak? Şevval Sam’dan açıklama!
Yasak Elma yeni sezon ne zaman başlayacak? Şevval Sam’dan açıklama!
Yasak Elma dizisi virüs nedeniyle zorunlu olarak çekimlerine ara vermişti ve salgının hafiflemesinin ardından ekip sete döndü. Şevval Sam, Yasak Elma'nın yeni sezonu için çekimlerin başladığını duyurdu.
Magazin 17 Temmuz 2020 - 15:14

Geçtiğimiz haftalarda Yasak Elma’nın yeni sezon çekimlerinin 20 Temmuz’da başlayacağı açıklanmıştı ancak süreç erkene alındı ve Yasak Elma’nın yeni sezon çekimleri başladı.

ŞEVVAL SAM PAYLAŞTI

Daha önceki röportajlarında 20 Temmuz'da çekimlere başlayacaklarını söyleyen Şevval Sam ve Yasak Elma ekibi tarihi öne çekme kararı aldı. Fotoğrafın altına Şevval Sam ”Evet Yasak Elma 4. Sezonu çekmeye başladı. Yasak Elma setinden hepinize günaydın” notunu düştü. Dizinin yeni sezonunun eylül ayında başlaması bekleniyor.

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