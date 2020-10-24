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Yasak Elma dizisinde 5 ayrılık birden
Yasak Elma dizisinde 5 ayrılık birden
Yasak Elma dizisi yeni sezona yaprak dökümüyle başladı. Diziden, 5 oyuncu birden ayrılacak.
Magazin 24 Ekim 2020 - 12:54

Yasak Elma dizisinde başrol Talat Bulut’un ölerek diziden ayrılacağının ortaya çıkmasının ardından 4 isimle daha yolların ayrılacağı belirtildi.

Talat Bulut, Barış Kılıç, Gökhan Alkan, Buse Buçe Kahraman ve Doğaç Yıldız’ın veda edeceği dizinin ‘Ender’i Şevval Sam konuyla ilgili açıklama yaptı.

“BİZ DE SON ANDA ÖĞRENDİK”

Sam, dizideki ayrılıklar için Sam “Ayrılık kararlarına yapımcımız Fatih Aksoy ve senaristlerimiz veriyor. Biz de son anda öğrendik” dedi.

Talat Bulut geçenaylarda dizinin kostüm görevlisi Özge Ş.yi taciz etmekle suçlanmıştı.

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Son güncelleme: 13:00 - 24.10.2020
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