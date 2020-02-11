Yasak Elma’da metres dayağı Twitter gündeminde

Dün akşam yeni bölümüyle ekrana gelen Yasak Elma dizisinde kocasının kendisine ihanet ettiği kadına saldıran Yıldız, "Son metres bükücü" etiketiyle sosyal medyada gündem oldu.

Fox’un dizisi Yasak Elma dün akşam Twitter’da gündem oldu. Kocasının kendisini aldattığı Yıldız’ın, eşi Halit ile ilişki yaşayan Leyla’ya saldırması sosyal medya kullanıcılarını harekete geçirdi. “Son metres bükücü” etiketiyle binlerce yorum yapıldı. Paylaşımlarda, Yıldız karakterini destekleyenler çoğunluktaydı.

Trend olan sahnede, Leyla’yı rezil etmek isteyen Yıldız, şirketin ortasında Leyla’ya saldırdı. ‘Kocamı ayarttın’ diye bağıran Yıldız, Leyla’yı saçlarından tutarak fena halde darp etti. Sosyal medya kullanıcıları, Yıldız’ın Leyla’ya saldırdığı sahnenin fotoğrafını paylaşarak destek yorumları yaptı.

