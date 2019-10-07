Yasak Elma’nın yeni sezonunda kimler oynuyor? Yasak Elma’nın yeni oyuncuları ve konusu…

Yasak Elma’nın yeni sezon kadrosunda sürpriz isimler buluyor. Oyuncu kadrosunda Eda Ece, Nesrin Cavadzade, Şevval Sam, Talat Bulut gibi isimleri barındıran dizi yeni sezonu ile yeniden ekranlara gelmeye başladı. İşte Yasak Elma yeni sezon konusu ve oyuncu kadrosu…

Yeni bölümleri heyecanla beklenen Yasak Elma, üçüncü sezonun başladı ve sürpriz isimler kadroya dahil oldu. İşte Yasak Elma dizisinin yeni bölümleri ile ilgili merak edilenler…

LİLA KARAKTERİNDE OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ

Yasak Elma, yeni sezona oyuncu değişikliği ile başlayacak. Lila karakterini canlandıran Ayşegül Çınar’ın dizi kadrosundan ayrılması ile birlikte, yeni sezondan itibaren bu karaktere Buçe Buse Kahraman can verecek.

Buçe Buse Kahraman'ın ilk ciddi deneyimi 2019 yapımı Çarpışma dizisi ile olmuştu.

İMAN CASABLANCA YASAK ELMA'DA

Yasak Elma dizisinin yeni bölümlerinde, “Best Model Of The World” yarışmasında birincilik tacını takan Faslı model Iman Casablanca, “Leyla” karakterine hayat verecek.

Leyla, istemediği biriyle zorla evlendirilmiştir. Leyla tüm imkanlarını zorlayarak kaçar ve hayata tutunma mücadelesinde yolu Kaya ile kesişir. Bu ikisinin de hayatını bambaşka bir yöne sürükleyecektir.

Talat Bulut / Halit Argun

Türkiye’nin en zengin adamlarından biridir. İyi, çalışkan ve saygın bir iş adamıdır. Tek sorunu çapkınlığıdır. Güzele, gençliğe çok meraklıdır. Yanında hep bakımlı ve güzel bir kadın görmeye alışmıştır. Evli olduğu kadınlara boşanırken tek kuruş vermeyen, mücevherleri bile kendi özel kasasında korumaya alan garantici biridir. Kadınların ilgisi olmadan yaşayamaz ve kadınlar tarafından ilgi görmek ve sevilmek ister.

Şevval Sam / Ender Argun

Sosyetik tanımının sözlükteki gerçek karşılığı ve tam bir cemiyet kadınıdır. Güzelliğinin doruğundayken de Halit Argun gibi çapkın, evli ve milyarder iş adamının yanına sekreter olarak girmeyi başarmıştır. Enerjisi, becerisi, çalışkanlığı ve kadınlığıyla da yıllardır hayalini kurduğu hayata Halit’ten hamile kalarak ve bunu bir süre gizleyerek kavuşmuştur. Paraya ve güce aşıktır.

Eda Ece / Yıldız Yılmaz

Gencecik yaşına rağmen hayatından sıkılmıştır. Ona göre mutluluğun anahtarı zengin bir koca bulup evlenmek ve lüks içinde bir hayat yaşamaktır. Sosyeteye ve lüks insanlara hayranlık duyar. Yıllar sonra Ender’in teklifiyle hayatının değişebileceğini anlayıp, aklını Halit’i tavlamak ve onun karısı olabilmek için kullanacaktır.