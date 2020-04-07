Yasak Elma’nın Yıldız’ı Eda Ece paylaştı: Bekleyin beni
Karantina günlerinde kendisini yemek yapmaya verdiğini söyleyen Eda Ece, son paylaşımının altına şu notu düştü: ”Bütün Türk Mutfağı yemeklerini yaptım, şimdi dünyanın başka mutfaklarına geçiyorum. Karantina çıkışı artık mutfağı bilen bir kimseyim. Çağrıldığım ama gidemediğim yemek programları vardı, bekleyin beni”
Corona virüsü salgını Türkiye’yi terk ettikten ve karantinadan çıktıktan sonra yemek programlarında hayranlarıyla buluşacağını ifade eden Eda Ece, bu paylaşımıyla binlerce beğeni aldı.