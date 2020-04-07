Yasak Elma’nın Yıldız’ı Eda Ece paylaştı: Bekleyin beni

Dizide hayat verdiği Yıldız karakteriyle gönüllere taht kuran Eda Ece, karantina günlerinde evinde bolca vakit geçiriyor. Zaman zaman sosyal medya hesabı Instagram'dan canlı yayın açarak sevenleriyle de buluşan Eda Ece, son müjdesini de Instagram'dan verdi.

Karantina günlerinde kendisini yemek yapmaya verdiğini söyleyen Eda Ece, son paylaşımının altına şu notu düştü: ”Bütün Türk Mutfağı yemeklerini yaptım, şimdi dünyanın başka mutfaklarına geçiyorum. Karantina çıkışı artık mutfağı bilen bir kimseyim. Çağrıldığım ama gidemediğim yemek programları vardı, bekleyin beni”

Corona virüsü salgını Türkiye’yi terk ettikten ve karantinadan çıktıktan sonra yemek programlarında hayranlarıyla buluşacağını ifade eden Eda Ece, bu paylaşımıyla binlerce beğeni aldı.