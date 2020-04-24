Yasak Elma’nın Yıldız’ı Eda Ece’den heyecanlandıran paylaşım!
Geçen hafta dijital detoksa gireceğini söyleyen Eda Ece, bir haftalık detoksunun ardından yeniden dijital dünyaya merhaba dedi.
Yasak Elma, setlerin durması nedeniyle bir süredir ekrana gelemiyor. Corona virüsü salgını nedeniyle yeni bölümleri çekilemeyen Yasak Elma’da Yıldız karakterini canlandıran Eda Ece, hayranlarına güzel haber verdi.
Yasak Elma setinde çekilen eski bir fotoğrafı paylaşan Eda Ece, izleyiciyle yeniden buluşacaklarının müjdesini verdi.
Eda Ece paylaşımında, “Yıldız’ı oynamayı özledim, evde rengimiz solda. Yasak Elma izlemeye 3. sezon 1. bölümden başlarım bugün. Ya da dur ya en baştan alayım! 75 bölüm çektik dile kolay. Yeni bölümlerde görüşmek üzere, hepinizi öptüm” mesajıyla verdi.