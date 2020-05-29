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Yasaklara uymadı! 67 yaşındaki Sinan Çetin sahile çıktı…
Yasaklara uymadı! 67 yaşındaki Sinan Çetin sahile çıktı…
Yönetmen Sinan Çetin, 65 yaş üstündeki kişilerin sokağa çıkma yasağına uymadı ve sahilde objektiflere yakalandı.
Emre ÇEVİK
Magazin 29 Mayıs 2020 - 13:25

Corona virüsü salgınından korunmak için getirilen 65 yaş üstü insanların sokağa çıkma yasağına ünlü yönetmen Sinan Çetin uymadı.

67 yaşındaki Çetin, önceki gün Kuruçeşme sahilinde objektiflere yansıdı.

Sahilde yürüyüş yaptığı görülen Çetin’in maske takmadığı da dikkat çekti.

USULSÜZ MÜLKÜ İÇİN YIKIM KARARI VERİLMİŞTİ

Büyükada Meşrutiyet Mahallesi'nde bin 278 metrekarelik denize sıfır parsel üzerinde bulunan bitişik nizam iki tripleks villadan birinin sahibi olan yönetmen Sinan Çetin'in rıhtıma yaptırdığı setin usulsüz olduğu ortaya çıkmıştı. Sinan Çetin’in villasının bulunduğu mülkün bir kısmı için yıkım kararı verilmişti.

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