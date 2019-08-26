Yaşamak Güzel Şey filminin konusu ve oyuncu kadrosu

Yaşamak Güzel Şey filmi televizyon ekranında yerini aldı. Başrolde yer alan Müfit Can Saçıntı aynı zamanda filmin yönetmenliğini de üstleniyor. İşte Yaşamak Güzel Şey filmi hakkında detaylar...

Yaşamak Güzel Şey filmi, yaşam koşullarına boyun eğen, pısırık bir adam olan Müfit'in başına gelen talihsiz bir olaya başkaldırması ile bir anti kahramana dönüşmesini ve hayatın güzelliklerini keşfetmesini konu ediyor.

YAŞAMAK GÜZEL ŞEY FİLMİNİN OYUNCU KADROSU

Müfit Can Saçıntı’nın bu üçüncü filminde Saçıntı, başrolü Yasemin Conka ile paylaşıyor. İkiliye, Zihni Göktay, Ayşegül Atik, Günay Karacaoğlu, Reha Özcan, Renan Bilek, Onur Dilber, Merve Hazer, Bahar Süer, Fulden Akyürek, Nihan Tarhan, Nihan Taşyürek, Ali Çoban ve Fatih Koyunoğlu gibi güçlü oyunculardan oluşan dev bir kadro eşlik ediyor.