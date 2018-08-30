Yaşamayanlar 2. yeni fragman yayınlandı! Yaşamayanlar ne zaman başlayacak?

Türkiye’nin yıldız oyuncularından Elçin Sangu, Kerem Bürsin, Birkan Sokullu ve Selma Ergeç’in başrollerini paylaştığı BluTV’nin sıra dışı yeni vampir dizisi ‘Yaşamayanlar’ın merakla beklenen fragmanı yayınlandı. Yaşamayanlar ne zaman başlayacak? İşte yeni fragmanlar ve dizi hakkında merak edilen diğer ayrıntılar...

Slide 2 Slide 3 Slide 4 Slide 5 Slide 6 Slide 7 Slide 8 Slide 9 Slide 10

Türkiye’nin ilk vampir dizisi Yaşamayanlar 2. yeni fragmanı yayınlandı.Çekimleri, başarılı oyuncu kadrosu, farklı kurgusu ve prodüksiyonuyla dikkatleri çeken yapım Türk dizi tarihinde yeni bir sayfa açmaya hazırlanıyor. Peki Yaşamayanlar ne zaman başlayacak? İşte 1. ve 2. fragman…

YAŞAYAMANLAR 1. VE 2.FRAGMANI









YAŞAMYANLAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

BluTV'de 6 Eylül'de ilk kez izleyici ile buluşacak olan Yaşamayanlar’ın 2. yeni fragmanı yayınlandı.BluTV'de yayınlanacak olan dizinin oyuncu kadrosunda ayrıca Türkü Turan, Nilperi Şahinkaya, Efecan Şenolsun, Edip Tepeli, Elit İşcan, Oral Özer, Erdeniz Kurucan, Selahattin Ergün, Beril Acar ve Birce Kirkova gibi başarılı oyuncular yer alıyor.

Yayınlanmasına sayılı günler kala heyecanı yükselten fragmanın ardından izleyiciler sosyal medyada sabırsızlıklarını dile getirerek, geri sayıma başladı.Yönetmenliğini Eve Dönüş: Sarıkamış 1915 filminin ve BluTV Özel Yapım’ı 7YÜZ dizisinin ‘Prosedür' bölümünün ödüllü yönetmeni olan Alphan Eşeli'nin üstlendiği dizinin sıra dışı senaryosunu ise Şamil Yılmaz kaleme alıyor.

İlk proje aşamasından bu yana herkeste büyük merak uyandıran ve 6 Eylül'de ilk kez seyirci ile buluşacak olan ‘Yaşamayanlar'ın yapımcılığını Bubi Film, Ran Film, Braveborn ve İstanbul '74 birlikte üstleniyor.

‘Yaşamayanlar' 6 Eylül'de BluTV'de…