Yaşamayanlar ne zaman başlıyor? Elçin Sangu’lu ilk yerli vampir dizisi Yaşamayanlar’ın yayın tarihi belli oldu!

Başrollerini Elçin Sangu, Kerem Bürsin, Birkan Sokullu ve Selma Ergeç’in paylaştığı vampir dizisi Yaşamayanlar'ın yayın tarihi belli oldu. Blu TV'de yayınlanacak dizinin yayın tarihi ve konusu...

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BluTV'de yayınlanacak olan ve yapımcılığını Bubi Film, Ran Film, Braveborn ve İstanbul'74’ün birlikte üstlendiği, Yaşamayanlar’ın uzun zamandır merakla beklenen yayın tarihi açıklandı. İşte ilk vampir dizisinin yayın tarihi…

YAŞAMAYANLAR YAYIN TARİHİ

Türkiye’nin ilk vampir dizisi olan “Yaşayamayanlar” 6 Eylül'de BluTV'de yayınlanacak.

Dizinin oyuncu kadrosunda Türkü Turan, Nilperi Şahinkaya, Efecan Şenolsun, Edip Tepeli, Elit İşcan, Oral Özer, Erdeniz Kurucan, Selahattin Ergün, Beril Acar ve Birce İrem İlaçan gibi başarılı oyuncular da yer alıyor.

YAŞAMAYANLARIN KONUSU

Eylül ayında seyirci ile buluşmaya hazırlanan ve yeni tanıtımıyla projeyi merakla bekleyen seyircinin heyecanını daha da arttıran dizisinin konusu ise şöyle:

164 yaşında genç bir vampir olan Mia (Elçin Sangu), akıl hocası Karmen’in (Selma Ergeç) önderliğinde, aklındaki planı gerçekleştirmek için İstanbul’a gelir. Amacı kendisini vampire dönüştüren Dmitry’yi (Kerem Bürsin) öldürüp yeniden insan olmaktır fakat tarihin en güçlü vampirlerinden biri olan Dmitry’i öldürmek sandığı kadar kolay olmayacaktır. Karanlık geçmişine sırtını dönmüş olan kadim vampir Numel (Birkan Sokullu) de, bu amaç uğruna Mia ve Karmen’le ittifak kurar.

Tutku ve nefreti, yaşam ve ölümsüzlüğü, iyilik ve kötülüğü birbirinden ayıran sınırların belirsizleştiği bu evrende, işler gittikçe içinden çıkılmaz bir hal alır. Ve hepsinden de önemlisi, insanlar ve vampirler arasında büyük bir savaş başlamak üzeredir. Mia’nın en büyük sınavı ise büyük savaş başladığında kimin tarafında savaşacağı sorusudur.

YAŞAMAYANLAR FRAGMAN