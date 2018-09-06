Yaşamayanlar saat kaçta? BluTv nasıl izlenir? Yaşamayanlar bu akşam BluTv’de

Türkiye'de bir ilk olacak Yaşamayanlar dizisi bu akşam başlıyor. BluTv'de yayınlanacak olan vampir dizisi Yaşamayanlar'ı izleyecek olanlar BluTv nasıl izlenir, dizi saat kaçta başlayacak merak ediyor. Peki Yaşamayanlar ne zaman, saat kaçta yayınlanacak?

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BluTv’de bu akşam yayınlanacak olan Yaşamayanlar’da Elçin Sangu, Kerem Bürsin, Birkan Sokullu ve Selma Ergeç'in başrollerini paylaşıyor. İnsanlar ve vampirler arasındaki savaşı anlatan Yaşamayanlar saat 19:00’da BluTv yayınlanmaı bekleniyor. Peki BluTV nasıl izlenir? İşte yanıtı…

YAŞAMAYANLAR SAAT KAÇTA?

Elçin Sangu, Kerem Bürsin, Birkan Sokullu ve Selma Ergeç'in başrollerini paylaştığı vampir dizisi Yaşamayanlar’ın yayın tarihi ve saati belli oldu. Türkiye’nin ilk vampir dizisi olan Yaşayamayanlar bugün yani 6 Eylül saat 19.00'de ilk bölümüyle BluTV'de yayınlanması bekleniyor.. Dizinin oyuncu kadrosunda Türkü Turan, Nilperi Şahinkaya, Efecan Şenolsun, Edip Tepeli, Elit İşcan, Oral Özer, Erdeniz Kurucan, Selahattin Ergün, Beril Acar ve Birce İrem İlaçan gibi başarılı oyuncular da yer alıyor. Türkiye’nin ilk vampir dizisi Yaşamayanlar’ın yapımcılığını Bubi Film, Ran Film, Braveborn ve İstanbul '74 birlikte üstleniyor.

BluTv NASIL İZLENİR?

Üyelik işleminin söz konusu olduğu BluTv, ilk 7 gün ücretsiz olarak hizmet vermektedir. İlk 7 günün ardından ise aylık 14.90 türk lirası ödeyerek üye olabileceğiniz bu uygulama için herhangi bir taahhüt söz konusu değildir. Yani istenildiği zaman üyelik iptal ettirilebilir ve herhangi bir cayma bedeli ödenmez.

