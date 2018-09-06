Yaşamayanlar yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yaşamayanlar 1. ve 2. yeni bölüm izle

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İnsanlar ve vampirler arasındaki savaşı anlatan Türk yapımı ilk vampir dizisi Yaşamayanlar Blu TV’de yayınlandı. Diziyi izleyebilmek için Blu TV’ye üye olmak gerekiyor. Daha ilk günden beklentilen üstünde bulunan dizinin bundan sonraki bölümleri merak konusu… Yaşamayanlar yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

YAŞAMAYANLAR YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

‘Yaşamayanlar’ın yapımcılığını Bubi Film, Ran Film, Braveborn ve İstanbul ’74 birlikte üstleniyor.BluTV’de yayınlanacak olan dizinin oyuncu kadrosunda ayrıca Türkü Turan, Nilperi Şahinkaya, Efecan Şenolsun, Edip Tepeli, Elit İşcan, Oral Özer, Erdeniz Kurucan, Selahattin Ergün, Beril Acar ve Birce Kirkova gibi başarılı oyuncular yer alıyor.

Mia, kendisini vampire dönüştüren Dmitry'yi öldürüp yeniden insan olmak için İstanbul'a gelir. Fakat kadim şehir İstanbul'un onun için başka planları vardır. Mia kendisini iyiyle kötünün, aşkla nefretin, yaşamla ölümün birbirlerine dönüştüğü soluk soluğa bir hikayenin tam merkezinde bulur. Bu hikayede ona eşlik edenlerse karanlık ve çekici Karmen, geçmişinde büyük bir sır barındıran savaşçı Numel ve İstanbul'un kenar mahallelerinde vampirlere karşı direnen avcılardır. Hepsinden de önemlisi, insanlar ve vampirler arasında büyük bir savaş başlamak üzeredir. Mia’nın en büyük sınavı ise büyük savaş başladığında kimin tarafında savaşacağıdır.

Dizinin yönetmenliğini; Eve Dönüş: Sarıkamış 1915 filmi ile Hong Kong Asya Film Festivali'nden Yeni Yetenek ve Montreal Dünya Filmleri Festivali'nden de FIPRESCI ile Altın Zenith ödüllerini kazanarak büyük uluslararası başarılara imza atmış ve BluTV Özel Yapım’ı 7YÜZ dizisinin ‘Prosedür' bölümünün yönetmeni olan Alphan Eşeli üstleniyor.

Çarpıcı konusuyla çok konuşulacak dizinin senaryosunu Şamil Yılmaz kaleme alırken dizinin görüntü yönetmeni Tariel Meliava ise izleyicileri gizemli ve heyecan dolu dünyanın içine sürükleyecek görüntülere imza atıyor.

Yaşamayanlar yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı yayınlandığı andan itibaren aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz.

YAŞAMAYANLAR YENİ FRAGMAN

YAŞAMAYANLAR 1. VE 2. BÖLÜM İZLE

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