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Yaşar Alptekin eşini kaybetti
Yaşar Alptekin eşini kaybetti
Eski oyuncu ve manken Yaşar Alptekin'in bir süredir kanser tedavisi gören eşi Nilgün Altınyay hayatını kaybetti. Oyuncu eşinin ölüm haberini sosyal medya hesabından duyurdu.
Magazin 2 Aralık 2020 - 11:44

Instagram hesabından eşinin ölüm haberini duyuran Yaşar Alptekin, “Gönlümün sultanı, çocuklarımın anası, hayat arkadaşımı, sevdiğimi en sevdiğime, gerçek sahibine yolladık. Allah rahmet eylesin. Allah günahlarını affetsin” ifadelerini kullandı.

Kesin ölüm nedeni henüz bilinmeyen Nilgün Altınyay, bir süredir kanser tedavisi görüyordu.

Yaşar Alptekin’in paylaşımı.

İKİNCİ KEZ EVLENMİŞLERDİ

Çift, 1995’te boşanmış, geçen yıl tekrardan nikâh masasına oturmuştu. İkilinin bu evliliklerinden Ayris Alptekin adında bir kızları dünyaya gelmişti.

Son güncelleme: 11:46 - 02.12.2020
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