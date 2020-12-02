Yaşar Alptekin eşini kaybetti
Instagram hesabından eşinin ölüm haberini duyuran Yaşar Alptekin, “Gönlümün sultanı, çocuklarımın anası, hayat arkadaşımı, sevdiğimi en sevdiğime, gerçek sahibine yolladık. Allah rahmet eylesin. Allah günahlarını affetsin” ifadelerini kullandı.
Kesin ölüm nedeni henüz bilinmeyen Nilgün Altınyay, bir süredir kanser tedavisi görüyordu.
İKİNCİ KEZ EVLENMİŞLERDİ
Çift, 1995’te boşanmış, geçen yıl tekrardan nikâh masasına oturmuştu. İkilinin bu evliliklerinden Ayris Alptekin adında bir kızları dünyaya gelmişti.