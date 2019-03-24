Yaşar Alptekin: Sokakta sigara içen kadın ucuzdur

Bir dönemin eski mankenlerinden ve Yeşilçam oyuncularından Yaşar Alptekin muhafazakar bir yaşama geçerek bundan birkaç yıl önce kendisine farklı bir yol çizmişti.

Özellikle 1990’lı yıllarda sürekli olarak ekranlarda boy gösteren Yaşar Alptekin, Posta gazetesine verdiği röportajda tepki çekecek sözler sarf etti. Oyuncu Yaşar Alptekin, kendisiyle yapılan bir röportajda sokakta sigara içen kadınlara “ucuz” diyerek şok edici ifadeler kullandı. Bazı tesettürlü kadınların makyaj yapmasına dair de konuşan Alptekin, “Böyle yaparak İslam'a zarar veriyorlar. Bir de tesettürlü olsun ya da olmasın sokakta sigara içen kadın ucuzdur” dedi. Alptekin, “Kadınlar, tesettürle harama karşı kendilerini korurlar. Bazı tesettürlü kadınlara bakıyorum; dudaklarda ruj, gözler sürmeli, koku yoğun, dapdaracık kıyafetler… Tesettür bu olamaz. Bu şekilde Müslüman değil ancak Süslüman olurlar. Böyle yaparak İslam'a zarar veriyorlar. Bir de tesettürlü olsun ya da olmasın sokakta sigara içen kadın ucuzdur” dedi.